Что будет, если съедать одно яблоко в день
И какие из них полезнее: красные или зеленые?
И какие из них полезнее: красные или зеленые?
Известно, что ежедневное употребление фруктов может положительно сказаться на организме. Редакция издания Haber7 собрала несколько научно доказанных причин есть хотя бы одно яблоко в день.
Между зелеными и красными яблоками существуют серьезные различия во вкусе. Зеленые обычно кислее, тогда как красные — слаще и мягче по вкусу.
Таким образом людям, у которых есть проблемы с желудком и кислотностью подойдут вторые, а диабетикам — первые. В первую очередь нужно ориентироваться на индивидуальные предпочтения и рекомендации врачей.
Недавно диетолог перечислил три важные причины есть грейпфрут.
Олеся Маевская