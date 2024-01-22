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15:49 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Что будет, если съедать одно яблоко в день

И какие из них полезнее: красные или зеленые?

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Источник: AP 2023

Известно, что ежедневное употребление фруктов может положительно сказаться на организме. Редакция издания Haber7 собрала несколько научно доказанных причин есть хотя бы одно яблоко в день.

  • Высокое содержание клетчатки в этом плоде способствует нормализации уровня сахара в крови. Некоторые исследования показали, что одно яблоко в день способно уменьшить риск развития сахарного диабета второго типа.
  • Клетчатка и антиоксиданты, содержащиеся во фрукте, помогают контролировать общий уровень холестерина.
  • Благодаря калию в своем составе яблоки расширяют кровеносные сосуды и снижают артериальное давление.
  • Также в составе фрукта имеется кверцетин — вещество, обладающее противовоспалительными свойствами, которое является дополнительной защитой от хронических заболеваний, в том числе астмы.
  • Яблочная клетчатка и пробиотики укрепляют микробиом организма, поддерживают пищеварительную систему и обеспечивает ощущение сытости, что позволяет не переедать.
  • Согласно исследованиям, регулярное употребление этого фрукта повышает вероятность более долгой жизни.
  • Также добавление яблок в рацион может уменьшить риск сердечных заболеваний или рака.

Между зелеными и красными яблоками существуют серьезные различия во вкусе. Зеленые обычно кислее, тогда как красные — слаще и мягче по вкусу.

Таким образом людям, у которых есть проблемы с желудком и кислотностью подойдут вторые, а диабетикам — первые. В первую очередь нужно ориентироваться на индивидуальные предпочтения и рекомендации врачей.

Недавно диетолог перечислил три важные причины есть грейпфрут.

Олеся Маевская

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