Полезнее мандарина. Диетолог перечислил три причины съесть грейпфрут

Зима — время цитрусовых. Их аромат создает новогоднюю сказку, в их мякоти содержатся нужные нам витамины и минералы, которые поддерживают иммунитет долгой зимой, борются с простудой, заряжают энергией. Самый популярный фрукт в декабре, конечно, мандарин. Но не будем забывать и про другие кислые фрукты, к примеру — горько-сладкий грейпфрут. Большой, сочный, с желтой или розовой мякотью. Он необычайно ароматный, очень вкусный. Грейпфрут замечательно дополнит ежедневный зимний рацион и сделает его более полезным.

«Растительное питание в целом и фрукты особенно — прекрасная возможность употреблять вкусную и полезную пищу, — убежден Алексей Кабанов, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ “Здоровое питание”. — К сожалению, в нашем ежедневном рационе питания не хватает растительных продуктов, клетчатки, ненасыщенных жиров и омега кислот. А вот сахара, насыщенных жиров слишком много».

Снижает холестерин

При добавлении фруктов в рацион вы получаете пользу витаминов, клетчатки и натурального сахара. Чем больше фруктов вы съедаете в день, тем меньше вы будете хотеть конфет и печений, а, значит, сможете снизить употребление продуктов с добавленным сахаром, что крайне положительно повлияет на здоровье и самочувствие.

«К тому же, многие фрукты, и грейпфрут особенно, снижают уровень холестерина в крови, — подчеркивает Кабанов. — Чрезмерное употребление добавленного сахара приводит к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, деменции».

Важен для сердца

«В грейпфруте один из самых насыщенных среди фруктов набор витаминов и минералов, — отмечает Кабанов. — Он очень полезен для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Я бы рекомендовал регулярно употреблять этот фрукт для профилактики болезней сердца, особенно это важно, если вы любите мясные продукты. Грейпфрут прекрасно разбавит ваш мясной, вредный сердцу, рацион».

Укрепляет иммунитет

Цитрусовые — признанные источники витамина C, который хорошо укрепляет иммунитет и защищает от болезней. Поддержка иммунитета — полезное свойство, которое касается всех видов цитрусовых. Также как и грейпфрута. «Не отказывайтесь зимой пару раз в неделю употреблять грейпфрут, — говорит Кабанов, — у него очень богатый витаминный состав, это благотворно скажется на сопротивляемости к болезням».

Осторожность не повредит

Но грейпфрут имеет и противопоказания. «Этот фрукт не очень хорошо сочетается с некоторыми лекарственными средствами, например, статинами. Если вы регулярно принимаете те или иные препараты обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом о возможности регулярного употребления грейпфрута», — отмечает специалист. Также следует осторожно относится к грейпфруту, если у вас заболевания желудочно-кишечного тракта.

Мандарин или грейпфрут

По словам диетолога Кабанова, состав витаминов и минералов у двух цитрусовых схож, и не даром, ведь это родственные культуры. Но у грейпфрута содержание полезных нутриентов все-таки выше, а содержание сахаров меньше, чем у мандарина". Поэтому получается, что мандарин, конечно, может и более вкусный, но зато грейпфрут более полезный.

Сколько можно в день?

Как и любыми цитрусовыми, грейпфрут не нужно употреблять в больших количествах. Это полезный фрукт, но он может нанести вред ЖКТ, спровоцировать приступ изжоги. «Не стоит есть больше половинки грейпфрута в день, — отмечает Кабанов. — Это не мало, ведь у нас достаточно большой фрукт. В неделю можно съедать один плод. Нам важно разнообразие и баланс питания, не стоит выбирать один полезный продукт и питаться им ежедневно».

Как есть?

Грейпфрут можно есть как апельсин или мандарин, просто дольками. Но имейте в виду, что пленки между сегментами у этого фрукта гораздо плотнее, чем у других цитрусовых, их лучше удалить. Еще один вариант: грейпфрут разрезают пополам, поперек долек, и ложкой выедают мякоть, а пленки остаются в шкурке.

Можно использовать грейпфрут на кухне, добавлять его в салаты, делать из него десерты. «Отличным вариантом полезного и вкусного перекуса я бы назвал смузи из грейпфрута, — советует Кабанов. — Смело добавляйте на ваш вкус банан, яблоко, клубнику, авокадо, морковь, ананас, киви, мед и имбирь. Сочетание может быть любое, все зависит от вашей фантазии и вкусовых предпочтений».