Чтение с бумажных носителей улучшает понимание текста

Ученые из Университета Валенсии проанализировали более 200 исследований по пониманию прочитанного людьми текста и выяснили, что чтение печатных изданий в течение длительного периода времени может улучшить навыки осознания материала в шесть-восемь раз больше, чем цифровых. Об этом пишет The Guardian.

«Связь между частотой использования цифрового чтения в свободное время и способностями к пониманию текста близка к нулю», — сказал Ладислао Сальмерон, профессор Университета Валенсии, который является соавтором статьи. Это может быть связано со стилем текста. Например, в социальный сетях чаще всего видно разговорный текст, лишенный сложного синтаксиса и аргументации.

Читая цифровой текст, человек чаще всего занимается так называемым сканированием, то есть не полностью погружается в повествование и не до конца улавливает сложные взаимосвязи в информативном материале.

Больше всего негативного влияния цифровое чтение оказывает на детей. Дело в том, что они не могут не отвлекаться, например, на входящие сообщения при просмотре текста на гаджете.

Исследователи отметили, что они не против чтения с цифровых носителей, однако оно точно приносит меньше пользы, чем использование бумажных. Поэтому, по словам экспертов, учителя в школах должны следить, чтобы дети уделяли больше внимания печатным книгам.

На чтение печатной литературы, особенно сложной, может тратиться больше времени, чем на текст в цифровом формате. Так, в Калифорнии участники книжного клуба за 28 лет прочитали роман «Поминки по Финнегану».

Анна Морозова