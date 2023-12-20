Чтение с бумажных носителей улучшает понимание текста
Лингвистическое качество цифровых текстов, как правило, ниже.
Лингвистическое качество цифровых текстов, как правило, ниже.
Ученые из Университета Валенсии проанализировали более 200 исследований по пониманию прочитанного людьми текста и выяснили, что чтение печатных изданий в течение длительного периода времени может улучшить навыки осознания материала в шесть-восемь раз больше, чем цифровых. Об этом пишет The Guardian.
«Связь между частотой использования цифрового чтения в свободное время и способностями к пониманию текста близка к нулю», — сказал Ладислао Сальмерон, профессор Университета Валенсии, который является соавтором статьи. Это может быть связано со стилем текста. Например, в социальный сетях чаще всего видно разговорный текст, лишенный сложного синтаксиса и аргументации.
Читая цифровой текст, человек чаще всего занимается так называемым сканированием, то есть не полностью погружается в повествование и не до конца улавливает сложные взаимосвязи в информативном материале.
Больше всего негативного влияния цифровое чтение оказывает на детей. Дело в том, что они не могут не отвлекаться, например, на входящие сообщения при просмотре текста на гаджете.
Исследователи отметили, что они не против чтения с цифровых носителей, однако оно точно приносит меньше пользы, чем использование бумажных. Поэтому, по словам экспертов, учителя в школах должны следить, чтобы дети уделяли больше внимания печатным книгам.
На чтение печатной литературы, особенно сложной, может тратиться больше времени, чем на текст в цифровом формате. Так, в Калифорнии участники книжного клуба за 28 лет прочитали роман «Поминки по Финнегану».
Анна Морозова