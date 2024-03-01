Чрезмерная дневная сонливость может говорить о нарколепсии

Чудинская отметила, что что причина заболевания пока что не полностью понятна, но генетика явно играет роль. Так, нарколепсия часто встречается у членов одной семьи. Также в некоторых исследованиях прослеживается связь недуга с некоторыми инфекционными заболеваниями или воздействием стресса на нервную систему.