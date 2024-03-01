Чрезмерная дневная сонливость может говорить о нарколепсии

Нарколепсия — это редкое заболевание нервной системы, характеризующееся отсутствием способности контролировать сон и бодрствование. Пациенты с этим диагнозом страдают от приступов сна и галлюцинаций при засыпании.
По словам врача-невролога Галины Чудинской, чрезмерная дневная сонливость и другие характерные симптомы, например, катаплексия (внезапная потеря мышечного тона) и гипнагогические галлюцинации (промежуточное состояние между сном и бодрствованием, сопровождаемое сознательным восприятием образов из бессознательного) и паралич при засыпании.
Чудинская отметила, что что причина заболевания пока что не полностью понятна, но генетика явно играет роль. Так, нарколепсия часто встречается у членов одной семьи. Также в некоторых исследованиях прослеживается связь недуга с некоторыми инфекционными заболеваниями или воздействием стресса на нервную систему.
Лечения заболевания включает себя медикаментозную терапию и психологическую поддержку. Помимо этого врач советует наладить режим сна и заняться спортом, так как это также может иметь положительный эффект на симптомы нарколепсии.
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Анна Морозова