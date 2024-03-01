Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чрезмерная дневная сонливость может говорить о нарколепсии

Возможно, заболевание связано с генетикой.
Источник: Freepik

Нарколепсия — это редкое заболевание нервной системы, характеризующееся отсутствием способности контролировать сон и бодрствование. Пациенты с этим диагнозом страдают от приступов сна и галлюцинаций при засыпании.

По словам врача-невролога Галины Чудинской, чрезмерная дневная сонливость и другие характерные симптомы, например, катаплексия (внезапная потеря мышечного тона) и гипнагогические галлюцинации (промежуточное состояние между сном и бодрствованием, сопровождаемое сознательным восприятием образов из бессознательного) и паралич при засыпании.

Чудинская отметила, что что причина заболевания пока что не полностью понятна, но генетика явно играет роль. Так, нарколепсия часто встречается у членов одной семьи. Также в некоторых исследованиях прослеживается связь недуга с некоторыми инфекционными заболеваниями или воздействием стресса на нервную систему.

Лечения заболевания включает себя медикаментозную терапию и психологическую поддержку. Помимо этого врач советует наладить режим сна и заняться спортом, так как это также может иметь положительный эффект на симптомы нарколепсии.

Ранее ученые выяснили, что люди реагируют на слова и звуки во время сна.

Анна Морозова