Люди реагируют на слова и звуки во время сна

Нейробиологи из Университета Сорбонны во Франции провели эксперимент, в ходе которого им удалось установить контакт со спящими людьми, воспроизводя определенные слова или набор звуков, не имеющих смысл. Оказывается, во сне человека можно заставить улыбаться и хмуриться. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Ученые пригласили 48 добровольцев, 27 из которых страдали нарколепсией (заболевание нервной системы, характеризующееся расстройством ночного сна и приступами засыпания днем). Участников разделили на две группы и дали прослушать записи, в которых произносились реальные слова или набор не имеющих смысла звуков.

В ходе эксперимента половине испытуемых из каждой группы предложили трижды улыбнуться, если они слышали реально существующие слова, и столько же раз нахмуриться при улавливании непонятных звуков. Таким образом были заранее оговорены сигналы, на которые на которые спящие должны реагировать. Также к лицам участников подключили датчики лицевых мышц, чтобы считывать информацию об их сокращениях, и надели на голову шапочку с электродами для исследования электрической активности мозга (ЭЭГ), с помощью которой ученые могут определить, в какой стадии сна находится человек.

Когда прибор показывал, что добровольцы заснули, им включили записи со словами и звуками, а после смотрели на их реакцию.

На первой стадии сна (самый короткий период засыпания, длящийся от одной до пяти минут) испытуемые без нарушений сна реагировали на записи примерно в 20% случаев. На более поздних стадиях частота откликов составляла около 5%. Далее человек не реагировал на стимулы.

Люди с нарколепсией реагировали на записи в 20−65% случаев на разных стадиях сна. Однако когда исследователи дали здоровым участникам свободу действий, то есть разрешили не только улыбаться и хмуриться, испытуемые отвечали на звуки и слова гораздо чаще, то есть в 80%.

Таким образом ученые пришли к выводу, что спящие могут реагировать на внешние раздражители почти на всех стадиях сна. В дальнейшем эксперты планируют проанализировать записи активности мозга, чтобы определить ритмичные или повторяющиеся паттерны нервной активности в центральной нервной системе, указывающие, когда именно люди начинают откликаться на звуки и слова.

Нейробиологи надеются, что данные помогут в изучении сна и сновидений, а также психических и когнитивных процессов, связанных со сном.

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Анна Морозова