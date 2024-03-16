Чего не знают о Соборе Парижской Богоматери даже фанаты готики

16 марта 1831 года в Париже был опубликован первый роман Виктора Гюго, получивший название «Собор Парижской Богоматери». В нем автор воскресил бурную жизнь французской столицы XV века, рассказав о событиях, развивающихся на фоне собора Нотр-Дам де Пари. В честь своеобразной «даты рождения» романа мы бы хотели поближе познакомить вас с неодушевленным действующим лицом произведения, духовным «сердцем» Парижа.
Главное предназначение храма
Собор, как символ культурного и политического превосходства Парижа, был заказан королем Людовиком VII и возводился 200 лет. По замыслу, храм должен был вмещать всех жителей Парижа — в то время их было около 10 тысяч.
Храм — пристанище бунтарей
Гугеноты (французские протестанты) частично разрушили здание в середине XVI века. Позже, во время Французской революции, многие из сокровищ собора были испорчены, уничтожены или разграблены. В какой-то момент храм и вовсе стал использоваться в качестве продовольственного склада.
Собор стал популярен из-за одноименного романа
Считается, что именно романист Виктор Гюго привлек внимание к собору как к историческому памятнику. Прочитав произведение, тысячи людей отправились в Париж, чтобы воочию увидеть место, где Квазимодо встретил свою Эсмеральду.
Уникальные колокольни-близнецы
Именно они отличают Нотр-Дам от большинства других средневековых церквей. Примечательно также, что колокольни не пострадали от пожара 2019 года. Колокольни были самыми высокими сооружениями Парижа до завершения строительства Эйфелевой башни. Северная башня была достроена в 1240 году, а Южная — десятилетие спустя.
Внутри собора нет ни одной стены
Все пространство храма представляют собой столбы, соединенные арками. В проемах арок — расположены витражи. Оригинальная крыша же была выполнена из дубового каркаса и пятимиллиметровых свинцовых плиток. Ими же был отделан и дубовый шпиль, который полностью уничтожил пожар.
Главные сокровища собора
В сокровищнице, до которой не добрался огонь, хранится несколько христианских святынь: Терновый венец, фрагмент Истинного Креста и один из гвоздей с креста, на котором был распят Христос.
Это самый популярный памятник Франции
В Нотр-Даме на протяжении почти девяти столетий короновали и венчали, отпевали монарших особ и национальных героев. В 1970 году в нем был захоронен генерал де Голль. В последние годы собор стал самым посещаемым памятником Франции, обойдя Эйфелеву башню и Лувр.
Олеся Маевская