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Новый шпиль Нотр-Дама открылся спустя пять лет после пожара собора

Во вторник были демонтированы строительные леса, окружающие вершину собора Парижской Богоматери, что стало важной вехой в возрождении парижской достопримечательности. Взору горожан и туристов впервые открылся новый шпиль собора, украшенный золотым петухом и крестом.
Источник: AP 2023

Житель собора Фредерико Бенани рассказал Associated Press, что он испытал волнение при виде нового шпиля. «Я могу открыть окно утром. Я вижу Нотр-Дам. Я вижу шпиль — он для меня красивый, и он намного лучше, чем раньше, — сказал Бенани. — Это дает нам надежду».

Знаменитое сооружение пострадало от пожара в апреле 2019 года, в результате чего оно пришло в крайне плачевное состояние. Новый шпиль является последней вехой в восстановлении былой славы собора. В декабре на вершине шпиля был установлен новый золотой петух в образе феникса с пылающими перьями, символизирующий устойчивость и обновление, что ознаменовало возрождение собора из пепла. Другие усилия по реставрации включают установку системы противопожарного охлаждения под крышей собора и воссоздание оригинального креста.

В Нотр-Даме идет процесс реконструкции, и как ожидается, он вновь откроется в декабре 2024 года. Собор не будет открыт для публики во время Парижских Олимпийских игр в июле и августе, когда город примет миллионы туристов. Большая часть собора по-прежнему окружена строительными лесами, на демонтаж которых могут уйти недели, если не месяцы. По словам чиновников, один только шпиль был защищен примерно 70 тысячами кусков строительных лесов общей массой 600 тонн. Реставрация искалеченного памятника, который когда-то был главной туристической достопримечательностью Парижа, произошла после разрушительного пожара пятилетней давности, приведшего к обрушению главного шпиля сооружения.