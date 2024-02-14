Новый шпиль Нотр-Дама открылся спустя пять лет после пожара собора

В Нотр-Даме идет процесс реконструкции, и как ожидается, он вновь откроется в декабре 2024 года. Собор не будет открыт для публики во время Парижских Олимпийских игр в июле и августе, когда город примет миллионы туристов. Большая часть собора по-прежнему окружена строительными лесами, на демонтаж которых могут уйти недели, если не месяцы. По словам чиновников, один только шпиль был защищен примерно 70 тысячами кусков строительных лесов общей массой 600 тонн. Реставрация искалеченного памятника, который когда-то был главной туристической достопримечательностью Парижа, произошла после разрушительного пожара пятилетней давности, приведшего к обрушению главного шпиля сооружения.