Чай матча избавит человечество от заболеваний десен

Новое исследование показало, что зеленый чай матча способен предотвращать заболевания десен за счет подавления роста бактерий Porphyromonas gingivalis. Ученые отмечают, что ее распространение и последующие воспаления могут привести к потере зубов, диабету, болезням сердца, ревматоидному артриту и даже раку.
Для подтверждения гипотезы об эффективности чая в борьбе с заболеваниями десен в лаборатории было обработано 16 видов бактерий полости рта. В итоге ученые обнаружили, что в течение двух часов почти все клетки P. gingivalis были убиты экстрактом матча, а через четыре часа — абсолютно все клетки бактерий были мертвы.
Позже были проведены испытания на группе из 45 человек с заболеваниями десен. Одна часть испытуемых получала жидкость для полоскания рта из матчи, вторая из ячменного чая, а третья — жидкость, содержащую противовоспалительное химическое вещество. Пациентам было рекомендовано полоскать десны дважды в день.
По итогам проведенного эксперимента было выявлено, что уровень P. gingivalis снижался при регулярном ополаскивании полости рта матчей. В группах, использовавших ячменный чай и жидкость для полоскания, характерных изменений выявлено не было.
О том, как мода на чай спасла жизни тысяч англичан в XVIII веке, рассказали в отдельной статье.
Кристина Корчанова