Чай матча избавит человечество от заболеваний десен

Для подтверждения гипотезы об эффективности чая в борьбе с заболеваниями десен в лаборатории было обработано 16 видов бактерий полости рта. В итоге ученые обнаружили, что в течение двух часов почти все клетки P. gingivalis были убиты экстрактом матча, а через четыре часа — абсолютно все клетки бактерий были мертвы.