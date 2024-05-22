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Чай матча избавит человечество от заболеваний десен

Исследование доказало, что японский порошковый чай эффективен для уничтожения бактерий полости рта.

Источник: Freepik

Новое исследование показало, что зеленый чай матча способен предотвращать заболевания десен за счет подавления роста бактерий Porphyromonas gingivalis. Ученые отмечают, что ее распространение и последующие воспаления могут привести к потере зубов, диабету, болезням сердца, ревматоидному артриту и даже раку.

Для подтверждения гипотезы об эффективности чая в борьбе с заболеваниями десен в лаборатории было обработано 16 видов бактерий полости рта. В итоге ученые обнаружили, что в течение двух часов почти все клетки P. gingivalis были убиты экстрактом матча, а через четыре часа — абсолютно все клетки бактерий были мертвы.

Матча (или маття) — это высококонцентрированный японский зеленый чай в формате порошка. Он используется в традиционных чайных церемониях и активно применяется в кулинарии.

Позже были проведены испытания на группе из 45 человек с заболеваниями десен. Одна часть испытуемых получала жидкость для полоскания рта из матчи, вторая из ячменного чая, а третья — жидкость, содержащую противовоспалительное химическое вещество. Пациентам было рекомендовано полоскать десны дважды в день.

По итогам проведенного эксперимента было выявлено, что уровень P. gingivalis снижался при регулярном ополаскивании полости рта матчей. В группах, использовавших ячменный чай и жидкость для полоскания, характерных изменений выявлено не было.

О том, как мода на чай спасла жизни тысяч англичан в XVIII веке, рассказали в отдельной статье.

Кристина Корчанова