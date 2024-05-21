Ученые узнали, как мода на чай спасла жизни тысяч англичан в XVIII веке

Как показал анализ демографических данных 300-летней давности, появление чая в Англии существенно снизило смертность от дизентерии, или от кровавого поноса, как эту болезнь называли в те годы. Выводы специалистов основаны на информации о более чем 400 церковных приходах по всей Англии, собранной в конце 1780-х годов.