Быстро поднятое с пола: верно ли правило пяти секунд?

Многим знакомо выражение «быстро поднятое с пола не считается упавшим». В большинстве случаев это касается пищи, которую вы уронили. Иначе устоявшееся мнение можно назвать «правилом пяти секунд».
Считается, что это правило достоверно, однако оно до сих пор является предметом домашних дебатов и научных исследований. Одни специалисты утверждают, что стереотип верен, другие считают, что еду с пола есть нельзя.
Современные исследователи наконец-то поставили точку в этом вопросе, выяснив, на самом ли деле быстро поднятая с пола еда не считается упавшей. Об этом пишет National Geographic.
Как быстро бактерии попадают на пищу?
В 2007 году специалист по пищевым продуктам из Университета Клемсона Пол Доусон провел исследование, которое показало, что бактерии «цепляются» к пище сразу же после контакта с поверхностью. Однако научная работа была сосредоточена на том, как долго микроорганизмы могут выживать на еде, на которую попали.
В 2016 году ученые из США выяснили, что «правило пяти секунд» на самом деле не правило. Дело в том, что чем дольше пища остается на поверхности, покрытой бактериями, тем больше на ней скапливается микроорганизмов. Причем их количество резко возрастает при попадании еды на землю.
И причина тут не во времени, а во влаге. Так, например, сочный арбуз собирает больше бактерий, чем более сухие продукты, такие как хлеб или мармелад; а ковровые поверхности перенесли в пищу меньше микробов, чем плитка или нержавеющая сталь, поскольку они впитали бактериальный раствор, который применили ученые в своем исследовании.
Может ли быть безопасным употребление пищи с земли?
Если наука опровергла правило пяти секунд, означает ли это, что небезопасно есть пищу с пола или земли? Многое зависит от поверхности и от того, какие бактерии вы можете подхватить.
Например, после разделки курицы на столе остается куриный сок. Поэтому если уронить на поверхность пищу, а после поднять и съесть, есть риск подхватить сальмонеллу — бактерию, вызывающую брюшной тиф, пищевое отравление, сальмонеллез, гастроэнтерит, кишечную лихорадку и другие серьезные заболевания.
Но в большинстве случаев употребление пищи, на которую попало немного пыли или бактерий с пола, не навредит вам, если у вас крепкий иммунитет.
Специалисты предположили, что ценность правила пяти секунд заключается, скорее, в психологии, а не микробиологии. По крайней мере, наличие этого правила обеспечивает социально приемлемое оправдание нашему сомнительному поведению.
Ранее были названы продукты, которые нужно обдавать кипятком перед употреблением.
Анна Морозова