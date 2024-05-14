Быстро поднятое с пола: верно ли правило пяти секунд?

И причина тут не во времени, а во влаге. Так, например, сочный арбуз собирает больше бактерий, чем более сухие продукты, такие как хлеб или мармелад; а ковровые поверхности перенесли в пищу меньше микробов, чем плитка или нержавеющая сталь, поскольку они впитали бактериальный раствор, который применили ученые в своем исследовании.