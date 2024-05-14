Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Быстро поднятое с пола: верно ли правило пяти секунд?

Вопрос рассмотрели с научной точки зрения.

Источник: Lummi/Pablo Stanley

Многим знакомо выражение «быстро поднятое с пола не считается упавшим». В большинстве случаев это касается пищи, которую вы уронили. Иначе устоявшееся мнение можно назвать «правилом пяти секунд».

Считается, что это правило достоверно, однако оно до сих пор является предметом домашних дебатов и научных исследований. Одни специалисты утверждают, что стереотип верен, другие считают, что еду с пола есть нельзя.

Современные исследователи наконец-то поставили точку в этом вопросе, выяснив, на самом ли деле быстро поднятая с пола еда не считается упавшей. Об этом пишет National Geographic.

Как быстро бактерии попадают на пищу?

В 2007 году специалист по пищевым продуктам из Университета Клемсона Пол Доусон провел исследование, которое показало, что бактерии «цепляются» к пище сразу же после контакта с поверхностью. Однако научная работа была сосредоточена на том, как долго микроорганизмы могут выживать на еде, на которую попали.

В 2016 году ученые из США выяснили, что «правило пяти секунд» на самом деле не правило. Дело в том, что чем дольше пища остается на поверхности, покрытой бактериями, тем больше на ней скапливается микроорганизмов. Причем их количество резко возрастает при попадании еды на землю.

И причина тут не во времени, а во влаге. Так, например, сочный арбуз собирает больше бактерий, чем более сухие продукты, такие как хлеб или мармелад; а ковровые поверхности перенесли в пищу меньше микробов, чем плитка или нержавеющая сталь, поскольку они впитали бактериальный раствор, который применили ученые в своем исследовании.

Может ли быть безопасным употребление пищи с земли?

Если наука опровергла правило пяти секунд, означает ли это, что небезопасно есть пищу с пола или земли? Многое зависит от поверхности и от того, какие бактерии вы можете подхватить.

Например, после разделки курицы на столе остается куриный сок. Поэтому если уронить на поверхность пищу, а после поднять и съесть, есть риск подхватить сальмонеллу — бактерию, вызывающую брюшной тиф, пищевое отравление, сальмонеллез, гастроэнтерит, кишечную лихорадку и другие серьезные заболевания.

Но в большинстве случаев употребление пищи, на которую попало немного пыли или бактерий с пола, не навредит вам, если у вас крепкий иммунитет.

Специалисты предположили, что ценность правила пяти секунд заключается, скорее, в психологии, а не микробиологии. По крайней мере, наличие этого правила обеспечивает социально приемлемое оправдание нашему сомнительному поведению.

Ранее были названы продукты, которые нужно обдавать кипятком перед употреблением.

Анна Морозова