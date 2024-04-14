Названы продукты, которые нужно обдавать кипятком

Корнеплоды (морковь, свекла, репа, редька и др.) лучше мыть под горячей водой с щёткой, то же касается бахчевых культур (арбузы, дыни, кабачки, патиссоны и др.). Овощам, которые растут над землей, достаточно проточной воды. Промывать любые овощи необходимо и перед тем, как снимать с них кожуру. При очистке капусты лучше убрать верхние листья.