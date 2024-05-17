Бронируете столик и не приходите? В Нью-Йорке за это накажут

В самые популярные рестораны нереально попасть без брони в любом городе — тем более в Нью-Йорке. Некоторые даже бронируют столики специально, чтобы потом перепродать. Властям города это надоело — и они решили принять меры.
На неделе инициативная группа от администрации штата и Ассоциации ресторанов Нью-Йорка внесла на рассмотрение Закон о борьбе с мошенническим бронированием в ресторанах, который запрещает продавать забронированные места на сайтах без предварительного согласования с рестораном — об этом написал гастрономический портал Food&Wine.
«Сейчас рестораны никак не могут защититься от людей, которые бронируют места для наживы — или даже шутки ради. Новый закон положит этому конец», — заявляет один из его авторов, член городского совета Алекс Борс. Если закон вступит в силу, то владельцы сайта, где размещена реклама бронирования мест в ресторане без его согласия, будут оштрафованы на 1000 долларов.
Закон будет касаться не только продажи этих мест, но и случаев, когда кто-то просто забронировал столик, а потом решил не прийти — особенно если они пользуются зловредными программами. Мошенники часто используют ботов, которые бронируют сразу много столиков на разное время — в результате ресторан может оказаться полупустым и недополучить прибыль. Эрик Риперт, совладелец ресторана Le Bernardin, поясняет, что если в ресторане останутся пустыми даже несколько столиков, заведение в этот день в лучшем случае выйдет в ноль.
Чтобы попасть в заветный ресторан, вовсе не обязательно мошенничать. Кэролин Хэтчетт, автор портала Food&Wine, советует заранее позвонить и узнать, когда откроются новые места для бронирования, или лично прийти в ресторан и договориться о брони — некоторые рестораны оставляют места именно для тех, кто придет лично.
А Лэйси Ирби, владелец ресторана Dear Margaret в Чикаго, считает, что стоит ввести лист ожидания с оповещениями: ведь очень часто люди бронируют ресторан за пару месяцев, а потом отменяют бронь за день или два.
Если теперь вы стали смотреть на рестораны с опаской, можем вас понять: вот история мужчины, который получил тюремный срок за то, что оставил ресторану плохой отзыв.
Георгий Мазуркевич