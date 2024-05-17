Бронируете столик и не приходите? В Нью-Йорке за это накажут

Закон будет касаться не только продажи этих мест, но и случаев, когда кто-то просто забронировал столик, а потом решил не прийти — особенно если они пользуются зловредными программами. Мошенники часто используют ботов, которые бронируют сразу много столиков на разное время — в результате ресторан может оказаться полупустым и недополучить прибыль. Эрик Риперт, совладелец ресторана Le Bernardin, поясняет, что если в ресторане останутся пустыми даже несколько столиков, заведение в этот день в лучшем случае выйдет в ноль.