Британскую бракованную монету продают в сотни раз дороже номинала

В Великобритании монету номиналом два фунта стерлингов (230 рублей) с редкой чеканной ошибкой могут продать на аукционе более чем за 1200 фунтов (380 тысяч рублей). Она была выпущена в 2014 году в честь 100 лет с начала Первой мировой войны, сообщает Daily Star.