Британскую бракованную монету продают в сотни раз дороже номинала

В Великобритании монету номиналом два фунта стерлингов (230 рублей) с редкой чеканной ошибкой могут продать на аукционе более чем за 1200 фунтов (380 тысяч рублей). Она была выпущена в 2014 году в честь 100 лет с начала Первой мировой войны, сообщает Daily Star.
Лот выставили на аукционе в графстве Уилтшир (Англия). На ней изображен британский военный деятель лорд Китченер.
Считается, что это самая редкая документально подтвержденная монета с ошибкой в обращении: во время чеканки работники забыли поместить надпись с номиналом. Ее выставят на аукцион с начальной стоимостью 1200 фунтов.
Недавно жители Британии нашли в старом носке 118 тысяч фунтов стерлингов. Их продали на аукционе.
Олеся Маевская