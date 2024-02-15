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Британскую бракованную монету продают в сотни раз дороже номинала

На ней изображен военным министр Великобритании времен Первой мировой войны.
Источник: RWB Auctions & The Britannia Coin Company

В Великобритании монету номиналом два фунта стерлингов (230 рублей) с редкой чеканной ошибкой могут продать на аукционе более чем за 1200 фунтов (380 тысяч рублей). Она была выпущена в 2014 году в честь 100 лет с начала Первой мировой войны, сообщает Daily Star.

Лот выставили ​​на аукционе в графстве Уилтшир (Англия). На ней изображен британский военный деятель лорд Китченер.

Считается, что это самая редкая документально подтвержденная монета с ошибкой в ​​обращении: во время чеканки работники забыли поместить надпись с номиналом. Ее выставят на аукцион с начальной стоимостью 1200 фунтов.

Недавно жители Британии нашли в старом носке 118 тысяч фунтов стерлингов. Их продали на аукционе.

Олеся Маевская