Жители Британии нашли в старом носке 118 тысяч фунтов стерлингов

При подготовке к распродаже имущества семья из британского графства Лестершир случайно обнаружила в старых вещах золотые монеты, которые датируются викторианским периодом (1837−1901 годы). Об этом пишет издание Perspective Magazine.

Для того, чтобы отобрать вещи на продажу, хозяин дома пригласил специалистов аукционного дома Hansons Auctioneers. Перебирая старые вещи, они обнаружили 331 золотую монету. Некоторые находились в наволочке, другие же были спрятаны в носке. Самые старые из артефактов были отчеканены при короле Георге V и королеве Елизавете II.

Как сообщил владелец аукционного дома Чарльз Хэнсон, нередко самыми ценными вещами оказываются те, что спрятаны от посторонних глаз. Они могут скрываться в ящиках, гардеробах, сумках и даже в носке, как в данном случае.

Перед аукционом каждая монета была оценена экспертами. В среднем одна находка стоит от 300 до 500 фунтов стерлингов (от 34 до 57 тысяч рублей).

Ранее в Азове обнаружили клад монет Петровской эпохи.

Анна Морозова