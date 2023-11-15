Британский ученый разгадал 60-летнюю загадку сердца

Кеннет С. Кэмпбелл, доктор философии, директор по трансляционным исследованиям отделения сердечно-сосудистой медицины Медицинского колледжа Великобритании составил карту важной части сердца на молекулярном уровне. Более 60 лет ученые пытались разгадать то, как выглядит этот орган, и лишь спустя десятилетия операций и экспериментов появилось достаточно данных. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Сердце состоит из миллиардов клеток, каждая из которых в свою очередь содержит тысячи более мелких структур, называемых саркомерами. Фактически, это строительные блоки мышц, внутри которых находятся сотни нитей белка миозина. Чтобы рассмотреть этот микроскопический уровень в перспективе, Кэмпбелл и его коллеги изучили отдельные структуры титина — полипептида, играющего важную роль в процессе сокращения поперечнополосатых мышц.

Каждая нить состоит примерно из двух тысяч молекул. Мы знали довольно много об отдельных из них и думали, что миозины могут быть организованы в группы по шесть штук, которые называются коронами, но не более того. Кеннет С. Кэмпбелл

Кэмпбелл объяснил, что самым интересным открытием в статье является то, что существует три разных типа корон.

«Это может означать, что сердечную мышцу можно контролировать более точно. Также было интересно узнать, что еще один белок (миозин-связывающий белок C), связанный с генетическими заболеваниями сердца, находится внутри этой структуры. Это дает нам новый пласт информации о том, как расположены молекулы в сердце», — сказал Кэмпбелл.

Кэмпбелл и его коллеги открыли сердечно-сосудистый биорепозиторий Gill в 2008 году. Долгие годы они собирали образцы миокарда от доноров органов и от пациентов, которым пересаживали сердце. На данный момент база клиники содержит 15 тысяч образцов от почти 500 человек, которые отправляются для исследований в другие страны и города.

Недавно ирландские исследователи связали чувство благодарности с сокращением риска болезней сердца.

Олеся Маевская