Чувство благодарности связали с сокращением риска болезней сердца

Авторы проанализировали данные почти тысячи человек в возрасте от 35 до 86 лет. Им провели стандартное лабораторное обследование сердечно-сосудистой системы в начале исследования и в среднем через 6,7 года. Около 33 процентов испытуемых сообщили о диагностированной гипертонии и примерно десять процентов о диабете. Также участников попросили ответить на опросники о том, как часто они испытывают эмоцию благодарности.