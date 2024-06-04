Британка, отметившая 102 года, раскрыла восемь секретов своего долголетия

Британка Дебора Секели отметила 102 года. Несмотря на возраст, у нее до сих пор активный образ жизни: она много гуляет, общается с друзьями и даже читает лекции. При этом долгожительница четко соблюдает режим дня. По ее словам, она не успела понять, как так быстро пролетело время, но у нее еще множество планов. Десятки лет она придерживается простых принципов, и это секреты ее долголетия, сообщает издание The Sun.
Движение
Женщина рассказала, что она всегда старалась как можно больше ходить пешком. Раньше Дебора проходила минимум милю (1,6 километра) ежедневно. Кроме того, она каталась на велосипеде и ходила на пилатес четыре раза в неделю.
Когда женщине исполнилось 90 лет, занятия пришлось оставить. Сейчас она передвигается с ходунками, но все равно гуляет каждый день.
«Жизнь — это движение, а смерть — это не движение — очень просто», — говорит долгожительница.
Пескетарианство (частичное вегетарианство)
Дебора не ест мясо и в основном придерживается растительной диеты. Иногда она включает в рацион рыбу.
Обычно британка завтракает йогуртом, нарезанным бананом, цельнозерновой кашей и изюмом. На обед долгожительница ест салат, овощное рагу и творог. Ужинает Дебора рыбой и печеным картофелем. При этом она не отказывается от десертов (самый любимый из них — кофе с мороженым).
Общение
Светские мероприятия занимают большую часть жизни Деборы, и ей это нравится. Также она проводит много времени с близкими. Кроме того, долгожительница читает лекции на фитнес- и спа-курортах. Этим бизнесом Дебора занялась еще много лет назад.
По мнению долгожительницы, друзья — это ключ к успеху. «Никто не должен быть одиноким, и мы должны помогать тем, кто одинок», — говорит женщина.
Театры
Дебора всегда любила культуру. Сейчас она постоянно ходит в оперу. У нее даже есть абонемент в любимый театр Old Globe.
Учеба
Долгожительница считает, что здоровье начинается с образования. Постоянное изучение чего-то нового помогает ей сохранять остроту ума. Интересно, что британка говорит на четырех языках: английском, французском, испанском и немецком. Кроме того, она много читает и постоянно осваивает новые хобби.
Работа
Дебора более 80 лет проработала в wellness-индустрии (она служит здоровью, красоте, долголетию, это философия ЗОЖ). Свой первый курорт она открыла в Мексике в 1940 году, а второй — в 1958 году. Сейчас всем заправляет ее дочь, но долгожительница по-прежнему вносит свой вклад, насколько это возможно. По вторникам она встречается с ведущими докладчиками, в среду выступает сама, в четверг встречается с клиентами, сотрудниками или друзьями. Таким образом, женщина работает три дня в неделю.
Позитив
По мнению Деборы, позитивный настрой помогает далеко продвинуться в жизни. Выступая на 12-м ежегодном мероприятии Experience Wellness and Travel Media в Нью-Йорке, как сообщает Woman’s World, она сказала: «В мире масса проблем, и вы ничего не можете с ними поделать. Когда вы беспокоитесь, вы добавляете проблем. Не беспокоясь, вы уменьшаете количество проблем».
Природа
Пенсионерка проводит как можно больше времени на свежем воздухе и призывает родителей водить детей в парк, чтобы они ощутили «лечебный эффект зелени». Она полагает, что без природы невозможно обрести молодость и здоровье.
«Очень трудно иметь негативные мысли, когда тебя окружают деревья», — добавляет Дебора.
Ранее ученые назвали другой секрет долголетия. По их мнению, сохранять жизнь и здоровье помогает «хороший» уровень холестерина.
Айгуль Сабитова