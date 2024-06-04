Британка, отметившая 102 года, раскрыла восемь секретов своего долголетия

Британка Дебора Секели отметила 102 года. Несмотря на возраст, у нее до сих пор активный образ жизни: она много гуляет, общается с друзьями и даже читает лекции. При этом долгожительница четко соблюдает режим дня. По ее словам, она не успела понять, как так быстро пролетело время, но у нее еще множество планов. Десятки лет она придерживается простых принципов, и это секреты ее долголетия, сообщает издание The Sun.