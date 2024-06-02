Ключом к долголетию оказался высокий уровень «хорошего» холестерина

Команда ученых рассмотрела сочетания молекулярных маркеров, которые связаны с биологическими процессами. Они были выделены как потенциальные индикаторы здорового старения. Их сравнили у пожилых людей без хронических заболеваний и с ними. Об этом сообщил журнал «Age and Aging».