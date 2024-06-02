Ключом к долголетию оказался высокий уровень «хорошего» холестерина

— Люди с высоким уровнем «хорошего» холестерина, а также низким содержанием простых жиров имели больше шансов прожить долгую жизнь без хронических заболеваний, — заключили ученые в исследовании для «Age and Aging».
В исследовании приняли участие 2500 человек в возрасте от 34 до 65 лет. На начальном этапе они прошли необходимые процедуры и предоставили информацию о своем образе жизни и питании.
Также отмечается, что у 2296 добровольцев взяли образцы крови для анализов. Затем за ними устанавливали наблюдение в течение нескольких лет. Данные о появлении новых хронических заболеваний обновлялись каждые два-три года.
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