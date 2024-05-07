Браузер без границ: история девушки с 7500 вкладками

В Сети опубликовали историю девушки, которая почти два года не закрывала браузер Mozilla Firefox и накопила в нем 7470 вкладок. После этого браузер завис и не смог восстановить сессию при следующей загрузке. После того как девушка рассказала об этом в соцсетях, ей помогли восстановить историю просмотров, скриншоты об этом показал портал 9gag.