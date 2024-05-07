Браузер без границ: история девушки с 7500 вкладками

В Сети опубликовали историю девушки, которая почти два года не закрывала браузер Mozilla Firefox и накопила в нем 7470 вкладок. После этого браузер завис и не смог восстановить сессию при следующей загрузке. После того как девушка рассказала об этом в соцсетях, ей помогли восстановить историю просмотров, скриншоты об этом показал портал 9gag.
Как утверждает героиня, огромное число вкладок почти не влияет на производительность компьютера: файл со сведениями о вкладках весит всего 70 мегабайт, а в оперативной памяти хранятся только последние просмотренные вкладки.
Функция вкладок появилась в браузерах на рубеже тысячелетий и быстро стала популярной. Вместе с тем желание открыть новую страницу и оставить ее на «потом» превратилось в проблему: исследование 2021 года показывает, что очень многие люди боятся навсегда потерять информацию и перегружены большим числом вкладок. Даже в комментариях к этой истории есть пользователи с 5000 открытых страниц.
Чтобы точно не потерять нужные вкладки, можно сохранять их в закладках или пользоваться специальными плагинами. Еще лучше, конечно, наводить порядок и не откладывать ничего на потом.
Главное, не открывайте одновременно несколько сериалов — согласно последним данным, россияне смотрят видео онлайн все активнее.
Георгий Мазуркевич