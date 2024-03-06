Почти 19 часов. Россияне стали тратить больше времени на фильмы и сериалы

По данным аналитиков МегаФона, также увеличилось общее время, которое россияне тратят на просмотр кино. В 2023 году оно увеличилось на 21% и составляет теперь 18 часов и 41 минуту ежемесячно. Чаще всего пользователи смотрят контент онлайн-кинотеатров по Smart TV и через мобильные приложения, просмотр через браузер — лишь на третьем месте по востребованности.