Почти 19 часов. Россияне стали тратить больше времени на фильмы и сериалы

Популярность онлайн-кинотеатров в России растет: по итогам 2023 года общий интернет-трафик видеосервисов вырос почти на четверть в сравнении с 2022 годом. Наплыв пользователей пришелся на конец года, когда онлайн-платформы выпустили наибольшее число премьер. Как свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START, в среднем российский пользователь ежемесячно тратит на просмотр фильмов и сериалов уже почти 19 часов.
Смотреть стали больше
В 2023 году абоненты потратили на российские онлайн-кинотеатры на 23% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Так, по итогам ноября совокупный трафик онлайн-платформ, где состоялся релиз киноленты, вырос на 13% в сравнении с предыдущим месяцем и на 64% в декабре.
Основное ядро аудитории видеосервисов составляют миллениалы (25−35 лет), на которых приходится 51% посетителей. Второе и третье места между собой делят зумеры (17−25 лет) и абоненты 35−45 лет — это 23% и 24% соответственно. Мужчины составляют около 56% от всей аудитории стримингов, они потребляют 52% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров.
Женщины чаще выбирали контент на Wink и «Иви», где доля женской аудитории составила 57%, на них приходится 55% от всех потраченных гигабайт. Мужская часть населения доминирует среди подписчиков Premier (61%). Больше всего пользователей онлайн-кинотеатров проживают в Москве и Санкт-Петербурге. В первую пятерку регионов также входят Самарская область, Краснодарский край и Башкирия.
По данным START, среди сериалов большинство россиян выбирают произведения с драматическими сюжетными линиями, а среди фильмов наибольшую аудиторию собирают комедии. При этом кратный рост также показали семейные сериалы — их аудитория увеличилась аж в 5 раз.
По данным аналитиков МегаФона, также увеличилось общее время, которое россияне тратят на просмотр кино. В 2023 году оно увеличилось на 21% и составляет теперь 18 часов и 41 минуту ежемесячно. Чаще всего пользователи смотрят контент онлайн-кинотеатров по Smart TV и через мобильные приложения, просмотр через браузер — лишь на третьем месте по востребованности.