Блогера из Алжира осудили на 2 месяца за видео с объятиями

Мохаммед Рамзи, 30-летний видеоблогер из Алжира, вызвал возмущение в родной стране, опубликовав в социальной сети видео, вдохновленное популярным европейским видеоблогером, что обнимал случайных людей на улице.
Видеозапись Рамзи вызвала в Алжире возмущение и осуждение со стороны общественности. В скором времени началось крупное судебное разбирательство и в прошлом году суд признал его невиновным по всем пунктам. Однако из-за обжалования решения местной прокуратурой дело было передано в судебный совет Алжира, — на этот раз Рамзи был признан виновным.
И хотя видеоблогер принес извинения, заявив, что все, что он хотел сделать, — распространять мир и любовь с помощью своих видеороликов, это не успокоило ни его критиков, ни судей. Согласно решению суда, Мохаммед Рамзи должен провести два месяца в тюрьме, а также выплатить штраф в размере 5 миллионов динаров (~3 301 855 рублей).
К слову о «необычных» обвинениях, в Норвегии туриста оштрафовали на 100 тысяч рублей за беспокойство моржа.
Кристина Корчанова