Блогера из Алжира осудили на 2 месяца за видео с объятиями

И хотя видеоблогер принес извинения, заявив, что все, что он хотел сделать, — распространять мир и любовь с помощью своих видеороликов, это не успокоило ни его критиков, ни судей. Согласно решению суда, Мохаммед Рамзи должен провести два месяца в тюрьме, а также выплатить штраф в размере 5 миллионов динаров (~3 301 855 рублей).