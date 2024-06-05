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Блогера из Алжира осудили на 2 месяца за видео с объятиями

Алжирский блогер приговорен к двум месяцам тюрьмы и выплате внушительного штрафа за то, что обнимал людей на улице, чтобы распространить идею мира и всеобщей любви.

Источник: Anastasia Sklyar/CC0

Мохаммед Рамзи, 30-летний видеоблогер из Алжира, вызвал возмущение в родной стране, опубликовав в социальной сети видео, вдохновленное популярным европейским видеоблогером, что обнимал случайных людей на улице.

Видеозапись Рамзи вызвала в Алжире возмущение и осуждение со стороны общественности. В скором времени началось крупное судебное разбирательство и в прошлом году суд признал его невиновным по всем пунктам. Однако из-за обжалования решения местной прокуратурой дело было передано в судебный совет Алжира, — на этот раз Рамзи был признан виновным.

И хотя видеоблогер принес извинения, заявив, что все, что он хотел сделать, — распространять мир и любовь с помощью своих видеороликов, это не успокоило ни его критиков, ни судей. Согласно решению суда, Мохаммед Рамзи должен провести два месяца в тюрьме, а также выплатить штраф в размере 5 миллионов динаров (~3 301 855 рублей).

К слову о «необычных» обвинениях, в Норвегии туриста оштрафовали на 100 тысяч рублей за беспокойство моржа.

Кристина Корчанова