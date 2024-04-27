В Норвегии туриста оштрафовали на 100 тыс. руб. за беспокойство моржа

Незадолго до этого власти Венеции начали взимать плату в размере €5 (500 ₽) с туристов, приезжающих в город только на один день. Нововведение будет распространяться на лиц старше 14 лет. Въезд в город без внесения взноса будет наказываться штрафом. Ожидается, что такая мера поможет разгрузить популярное туристическое место и стимулирует людей посещать его в менее загруженные дни.