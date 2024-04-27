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В Норвегии туриста оштрафовали на 100 тыс. руб. за беспокойство моржа

Мужчина слишком близко подошел к животному.

Источник: Freepik

На Шпицбергене оштрафовали туриста за то, что он слишком близко подошел к лежащему на льдине моржу. Размер наказания составил 12,5 тыс. норвежских крон (около 105 тыс. руб.), сообщает издание VG.

По данным источника, мужчина хотел сфотографировать животное, но слишком приблизился к нему, нарушив Закон об охране окружающей среды Шпицбергена.

Согласно параграфу 73 правового акта, любое передвижение на архипелаге должно осуществляться таким образом, чтобы не наносить ущерб окружающей среде и культурным памятникам, а также не приводить к излишнему беспокойству людей и представителей дикой природы.

Турист не стал опротестовывать штраф. Власти, в свою очередь, предупредили, что приближаться к диким животным не только невыгодно, но еще и опасно.

Незадолго до этого власти Венеции начали взимать плату в размере €5 (500 ₽) с туристов, приезжающих в город только на один день. Нововведение будет распространяться на лиц старше 14 лет. Въезд в город без внесения взноса будет наказываться штрафом. Ожидается, что такая мера поможет разгрузить популярное туристическое место и стимулирует людей посещать его в менее загруженные дни.