Безработный многоженец из Японии стал сенсацией

Японские СМИ активно обсуждают историю 35-летнего японца Рюты Ватанабэ из Саппоро (Хоккайдо), который имеет четырех жен и троих маленьких детей, но не работает более десяти лет. Oddity Central сообщает, что все супруги многоженца мирно сосуществуют и обеспечивают детей, друг друга и героя-отца.

Повседневная жизнь семьи недавно была показана в японской новостной программе AbemaTV Abema Prime и вызвала довольно жаркие дебаты в Японии — стране, где полигамия официально запрещена. Чтобы обойти закон, жены Рюты не вступали с ним в официальный брак. Однако женщины планируют поочередно сделать это и развестись, чтобы получить фамилию Ватанабэ и передать ее детям.

Женам безработного 27, 24 и 22 года соответственно. У него есть двухлетний и годовалый ребенок от первой супруги, а также 5-месячный ребенок от второй. Рюта не уточнил, почему его четвертая жена живет отдельно, поскольку другие партнерши живут и делят спальню с детьми вместе.

Женщины заявили, что они с самого начала знали, что соглашаются на полиаморные отношения с безработным мужчиной, но их это не смутило. Они работают вместе, чтобы покрыть ежемесячные семейные расходы, составляющие примерно в 850 тысяч иен (536 219,95 рублей), тем временем Рюта занимается домашними делами. Это необычная схема, особенно для японского патриархального общества.

Рюта описал своих четырех жен как «меньше, чем семья, но больше, чем друзья». На вопрос, как детям объяснят такой образ жизни, одна из жен ответила, что они попытаются объяснить малышам, что не все семьи одинаковы.

Недавно ученые выяснили, что многодетность, как и бездетность, приводят к ранней смерти. Выход есть — родить оптимальное количество детей.

Олеся Маевская