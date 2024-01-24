Безникотиновые вейпы могут повредить легочную ткань

Вейпинг часто позиционируется как менее вредная альтернатива курению, но новое исследование сотрудников Университета Англии Раскин (Великобритания) поднимает больше вопросов о том, насколько какой эффект на организм производят безникотиновые версии. В работе, опубликованной в журнале Microvascular Research, подробно рассмотрено воздействие такого вида курения на ткани легких человека.

В результате лабораторных экспериментов авторы исследования убедились в том, что процесс окисления клеток происходит так же, как и во время использования обычного вейпа. Окисление — естественная реакция клеток на несбалансированный уровень кислорода, которая приводит к сбоям в работе легких и износу клеток.

Также было выявлено усиление воспаления от курения и разрушение кровеносных сосудов. Эти реакции часто связаны с повреждениями легких. Сравнивая безникотиновые продукты с электронными сигаретами той же марки, исследователи обнаружили, что отсутствие вещества, вызывающего привыкание, не делает вейпы «полезнее» для легочной ткани.

В безникотиновых продуктах команда обнаружила необычное содержание белка под названием ARF6, который, по-видимому, отвечает за травмирование клеток. Результаты исследования, как считают британские ученые, должны помочь авторам новых научных работ доскональнее изучить процесс воздействия вейпинга на здоровье.

Недавно ученые назвали самый простой и полезный способ бросить курить. Желающим отказаться от вредной привычки порекомендовали не сидеть дома.

Олеся Маевская