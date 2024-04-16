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Безграмотный враг Гитлера: 135 лет со дня рождения Чарли Чаплина

16 апреля 1889 года родился британский и американский актер, кинорежиссер, сценарист, композитор, продюсер и монтажер Чарли Чаплин.

Начиная актерскую карьеру, Чаплин был неграмотен и боялся, что не сможет прочитать текст сценария. Многие запомнили его по экранному образу Бродяги в комедийной короткометражке и, казалось, он не способен кому-то навредить. Но из-за его другого фильма «Великий диктатор» Адольф Гитлер даже вписал Чаплина в список личных врагов. Смотрите видео и сами оцените актерскую игру знаменитого артиста.