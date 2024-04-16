Украденный гроб и скандальные браки. Интересные факты о Чарли Чаплине

«Весь принцип смешного как раз и состоит в падении, а ты от этого плачешь. Об этом говорил даже Чаплин. Лежит банановая кожура, подходит человек — и бах, он упал, поскользнувшись на кожуре. В зале смех. Это же как дважды два, а ты не смеешься», — объясняла суть смешной сцены из немого кино героиня Орнеллы Мути персонажу Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого».
Над этими приемами немого кино смеялись зрители в начале прошлого столетия. С разной степенью успешности применяют их и в наше время некоторые современные кинодеятели. На заре кинематографа Чарли Чаплин был лучшим в жанре пантомимы и буффонады. И хотя одни критики обвиняли артиста в шаблонности, драматург Бернард Шоу называл Чаплина «единственным гением, который вышел из киноиндустрии».
16 апреля исполнилось 135 лет со дня рождения одного из величайших артистов XX века Чарли Чаплина. РБК Life собрал несколько фактов об иконе немого кино, которые вы, возможно, не знали.
Трудное детство
Чарли Чаплин родился в Великобритании в семье артистов мюзик-холла. После развода родителей он жил со своей матерью, певицей Ханной Холл, и единоутробным братом Сидни. В пять лет Чаплин дебютировал на сцене, заменив ее в одном выступлении, когда Холл стало плохо. Юный Чаплин сорвал овации и заработал свой первый гонорар.
Когда мать Чаплина попала в психиатрическую клинику, обоих мальчиков забрал к себе отец Чарли. Мужчина страдал от алкогольной зависимости и спустя несколько лет умер. Братьев-подростков отдали в школу для сирот и детей из бедных семей. С этих пор они были вынуждены самостоятельно зарабатывать на жизнь.
Благодаря знакомым своих родителей Чаплин попал в танцевальный ансамбль «Восемь ланкаширских парней», а в 1903 году получил место в театре и небольшую роль в пьесе «Шерлок Холмс». В 1908 году он присоединился к труппе пантомимы Фреда Карно. Здесь начинающий артист смог проявить себя в полной мере и постепенно стал главной звездой коллектива. Его образ Пьяного в скетче «Ночь в английском мюзик-холле» имел огромный успех у американской публики.
Ненавидел своей первый фильм
Во время гастролей по США с труппой Чаплин подписал контракт с основанной Маком Сеннетом студией Keystone Studios и переехал в Лос-Анджелес. В кинематографе артист дебютировал с фильмом «Зарабатывая на жизнь» (Making a Living, 1914), где сыграл пройдоху по имени Джонни.
Этот персонаж не нравился Чаплину, что даже привело к конфликту с режиссером Генри Лерманом. Более того, артист даже утверждал, что постановщик «из зависти вырезал лучшие сцены с ним».
И все же Чаплин старался сделать своего героя как можно более реальным. Тщательно обдумывал детали наряда Джонни: маленькое пальто, комично объемные брюки. В следующих фильмах к ним добавятся мягкие туфли, потертый котелок, наклеенные усы квадратной формы и трость. Этот образ впоследствии станет неотъемлемым атрибутом его знаменитого Бродяжки Чарли.
Артист, сценарист, режиссер
Востребованность Чаплина росла с каждым годом. В 1916-м он подписал контракт с киностудией Essanay Studios. Перед ним стояла задача — снять 12 фильмов. Во время работы над лентой His New Job («Его новая работа») Чаплин был сценаристом, режиссером и актером. Следом с разницей в несколько месяцев вышли ленты «Чемпион», «Бродяга», «Женщина», «Вечер в мюзик-холле».
Закончив работу над этими лентами, Чаплин отправился в Нью-Йорк, где заключил контракт со студией Mutual Film Corporation на рекордных условиях: $150 тыс. он получил за подписание соглашения, а также еще по $10 тыс. в неделю в течение года. Общая сумма за год составила $670 тыс. Среди фильмов этого периода особенно удачными считаются «Тихая улица» (Easy Street, 1917) и «Иммигрант» (The Immigrant, 1917).
Сопротивлялся появлению «звукового кино»
В большинстве немых фильмов существует иллюзия, что персонажи разговаривают, хотя зритель их не слышит. Бродяга Чаплина — это скорее мим, человек, за речь у него отвечает язык тела. О нем судят по его внешности: он бездомный, не имеет настоящих друзей и семьи и взаимодействует с миром в основном посредством своих действий. Иногда он может спеть песню или что-то прокричать, но по большому счету в этом нет острой необходимости.
И все же, начиная с 1927 года, когда в прокат вышла лента «Певец джаза», ставшая первым в истории полнометражным фильмом с синхронизированной записанной музыкальной партитурой, а также синхронным пением и озвучиванием некоторых реплик, начался закат эпохи немого кино.
Звуковые фильмы быстро вытеснили немые аналоги. Однако Чаплин не решался принять новую реальность, опасаясь, что она погубит его Бродяжку Чарли. В своих двух фильмах 1930-х годов «Огни большого города» и «Новые времена», Чаплин включил музыку, но на диалоги он не решился. Наконец в 1940-м он выпустил полноценный звуковой фильм «Великий диктатор» — антигитлеровскую сатиру. В этой ленте Чаплин впервые за 20 лет сыграл не Бродяжку Чарли, а двойную роль — безымянного еврейского парикмахера и Аденоида Хинкеля, диктатора Томании.
Основал свою кинокомпанию
В 1919 году вместе с американскими кинематографистами Дэвидом Гриффитом, Мэри Пикфорд и Дугласом Фэрбенксом Чаплин организовал собственную кинокомпанию United Artists. В 1920-е годы на этой студии создал серию полнометражных лент, которые признаны критиками жемчужинами мирового кинематографа, среди них: драма «Парижанка» (1923) и комедии «Золотая лихорадка» (1925) и «Цирк» (1928).
Шесть фильмов Чаплина были отобраны для сохранения в Национальном реестре фильмов Библиотеки Конгресса США: «Иммигрант» (1917), «Малыш» (1921), «Золотая лихорадка» (1925), «Огни большого города» (1931), «Новые времена» (1936) и «Великий диктатор» (1940).
Был в опале
В годы Второй мировой войны Чарли Чаплин писал антифашистские статьи, выступал с резкими заявлениями. В эпоху маккартизма (политика 1940-х — 1950-х гг., направленная на борьбу с Коммунистической партией США) ФБР установило за ним наблюдение, а конгрессмен из штата Миссисипи призвал к его депортации.
В сентябре 1952 года Чаплин отплыл с семьей на гастроли в Англию. Вернуться в США он уже не смог. Власти отозвали его разрешение на въезд в страну, обвинив артиста в антиамериканских настроениях и связи с коммунистами. Чаплин поселился в Швейцарии. В следующий раз он побывает в США лишь спустя 20 лет — в 1972 году, чтобы получить почетную премию Американской киноакадемии.
Многочисленные браки
Чарли Чаплин был женат четыре раза. От разных браков у артиста было 12 детей. Его супругами были актрисы Милдред Харрис, Лита Грей, Полетт Годдар. Последней стала дочь известного американского драматурга Юджина О’Нила — Уна О’Нил.
Некоторые из девушек вступали в отношения с актером еще будучи несовершеннолетними. Одна из жен Чаплина, Лита Грей, обвинила звезду немого кино в совращении. Актриса утверждала, артист женился на ней в 1924 году в Мексике лишь для того, чтобы избежать тюрьмы. Пара прожила вместе три года, после чего развелась со скандалом.
Последней супруге Чаплина Уне О’Нил на момент знакомства с ним было 18 лет, звезде немого кино — 54. Девушка отказалась от планов стать актрисой, решив вместо этого посвятить себя семье. У пары родилось 8 детей. Отец Уны Юджин О’Нила прекратил общение с дочерью из-за брака с Чаплиным.
Похищение гроба Чаплина
Одно из своих последних публичных выступлений Чарли Чаплина было в 1975 году, в том же году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II. Спустя два года, в 1977 году артист умер во сне на 89-м году жизни.
Через несколько месяцев после смерти Чаплина гроб с его телом со швейцарского кладбища похитила пара воров. Жене артиста Уне О’Нил отправили письмо с требованием выкупа в размере $600 тыс. Она отказалась платить, заявив, что ее муж счел бы это требование «смехотворным».
Вскоре преступников поймали — ими оказались автомеханики — Роман Вардас из Польши и Ганчо Ганев из Болгарии. Мужчины объяснили, что пытались таким образом поправить свое финансовое положение. Вардас как организатор преступления получил четыре года исправительных работ, а Ганев — 18 месяцев условно.
После этого случая семья Чаплина перезахоронила его тело и залила могилу бетоном, чтобы предотвратить попытки кражи в будущем.