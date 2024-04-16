Украденный гроб и скандальные браки. Интересные факты о Чарли Чаплине

В большинстве немых фильмов существует иллюзия, что персонажи разговаривают, хотя зритель их не слышит. Бродяга Чаплина — это скорее мим, человек, за речь у него отвечает язык тела. О нем судят по его внешности: он бездомный, не имеет настоящих друзей и семьи и взаимодействует с миром в основном посредством своих действий. Иногда он может спеть песню или что-то прокричать, но по большому счету в этом нет острой необходимости.