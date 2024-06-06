Без женщин: пять мест, посещать которые могут только мужчины

Если вам не терпится побывать в разных точках планеты и посмотреть на красоту этих мест, то у нас для вас плохие новости, особенно если вы женщина. Дело в том, что существует направления, которые славятся не только своими захватывающими пейзажами, но и тем, что посещать их могут только мужчины.