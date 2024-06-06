Без женщин: пять мест, посещать которые могут только мужчины

Если вам не терпится побывать в разных точках планеты и посмотреть на красоту этих мест, то у нас для вас плохие новости, особенно если вы женщина. Дело в том, что существует направления, которые славятся не только своими захватывающими пейзажами, но и тем, что посещать их могут только мужчины.
От древних религиозных верований до моральных ограничений нацистской эпохи, вот пять мест, посещение которых женщинам запрещено — и почему.
Гора Афон, Греция
На протяжении более 1000 лет православные паломники и монахи стекались в десятки восточноправославных монастырей на горе Афон и вокруг нее, расположенных на полуострове в северной Греции.
«Святая гора» и 160 километров вокруг нее были защищены как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1990-х годов за его «исключительное универсальное значение».
С 1406 года женщинам запрещено въезжать на полуостров. Дело в том, что считается, что их присутствие может помешать монахам сохранять обед безбрачия.
Православные традиции также запрещают женщинам посещать это место, так как православные традиции гласят, что Гора Афон принадлежит Деве Марии и что никакая другая особь женского пола не может пройти на территорию.
Гора Оминэ, Япония
Гора Оминэ также внесена в список наследия ЮНЕСКО. Местные синтоистские и буддийские храмы и святыни издавна привлекали аскетов, путешественников и даже членов императорской семьи.
И женщинам запрещено посещать это место в связи с тем, что они могут отвлечь внимание паломников-мужчин, а также из-за запрета на присутствие женщин в период менструаций на ритуалах.
Запрет действует до сих пор, несмотря на то, что более десяти тысяч японских женщин пытаются его оспорить.
Остров Окиносима, Япония
Крошечный остром Окиносима расположен недалеко от Фукуоки. Более тысячи лет на эту священную территорию приходили паломники и приносили жертвы, в том числе зеркала, золотые украшения и монеты с Корейского полуострова, увековечивающие прошлые взаимоотношения между Японией и Кореей.
Сегодня остров в основном закрыт для посещения как женщин, так и мужчин. Однако вторые часто посещают это место, так как приезжают на фестиваль. Даже в этом случае им разрешается ступить на его берега только после купания в морской воде.
Почему же запрещено посещение женщинам? Дело в том, что остром считается опасным для них, и им запрещено заходить на эту территорию в целях сохранения своей целостности и жизни.
Гербертштрассе, Гамбург, Германия
На Гербертштрассе не допускаются женщины-туристы, так как долгое время женщины занимались там проституцией.
Начиная с 1933 года в город вошли нацисты и арестовали более 3000 женщин в Гамбурге как «асоциальных» в наказание за проституцию. Многие погибли вместе с секс-работницами из других городов Германии в концентрационных лагерях, таких как Равенсбрюк и Нойенгамме.
В наши дни на близлежащих улицах также есть «Столперштайн» — мемориальные булыжники или мемориальные доски с именами некоторых преследуемых секс-работниц и увековечиванием их смерти в нацистских лагерях.
Несмотря на то, что прошло много лет, женщинам до сих пор запрещено посещать Гербертштрассе.
Национальный парк Банд-э-Амир, Афганистан
На территории парка находятся живописные озера, высокие скалы и естественные плотины. Когда-то эту территорию превозносили как символ послевоенного прогресса Афганистана и даже наняли первых в стране женщин-смотрительниц парков.
Все изменилось в 2023 году, когда правительство объявило о запрете входа в нацпарк женщинам. Это было объяснено нарушениям правил «скромности».
В настоящий момент живописные места могут посещать только те женщины, которые живут на территории национального парка.
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Анна Морозова