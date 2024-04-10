Ученые: беременность способна увеличивать возраст

До сих пор не было известно, как фертильность влияет на возраст, поэтому ученые из США проанализировали образцы крови 825 женщин от 20 до 22 лет и выявили поразительную разницу — количество эпигенетических изменений в их ДНК показало, что участницы, которые перенесли беременность, оказались биологически старше своих сверстниц, которые не были, даже после учета таких факторов, как уровень дохода и курение.