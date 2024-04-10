Ученые: беременность способна увеличивать возраст

Определенные жизненные события, такие как серьезные заболевания, травмы или периоды сильного стресса вызывают так называемые «скачки» эпигенетического возраста — совокупности маркеров ДНК, отслеживающих хронологический возраст людей и предсказывающих смертность от разных причин. Причина может быть в том, что организм перенаправляет ресурсы и энергию на решение этих проблем.
По словам ученых, вряд ли найдутся более сложные биологические процессы, чем выращивание человека в утробе в течение девяти месяцев. И недавнее исследование специалистов показало, что беременность приводит к увеличению возраста на несколько месяцев. Об этом пишет The Guardian.
Простыми словами если геном — это руководство по эксплуатации, то эпигеном — это сложная система, сообщающая клеткам организма, когда и какие гены надо считывать. Это часто происходит в результате метилирования — процесса, посредством которого крошечные химические метки, называемые метильными группами, прикрепляются к участку ДНК.
Эпигенетический возраст ученые определяют путем забора образцов крови. В них подсчитываются закладки метила в ключевых местах генетического кода.
До сих пор не было известно, как фертильность влияет на возраст, поэтому ученые из США проанализировали образцы крови 825 женщин от 20 до 22 лет и выявили поразительную разницу — количество эпигенетических изменений в их ДНК показало, что участницы, которые перенесли беременность, оказались биологически старше своих сверстниц, которые не были, даже после учета таких факторов, как уровень дохода и курение.
Затем исследователи провели второй эксперимент. Они взяли образцы крови у 331 женщины, забеременевшей в период от четырех до девяти лет после появления первого ребенка.
И оказалось, что у женщин, у которых было больше беременностей, чем у других, эпигенетическое старение происходило намного быстрее, прибавляя два-три месяца к биологическому возрасту.
По словам ученых, не стоит беспокоиться по поводу старения и связи беременности с ним, так как более высокий эпигенетический возраст в период вынашивания ребенка не обязательно приведет к осложнениям через десятилетия.
Ранее ученые выявили связь между рационом питания матери при беременности и чертами лица будущего ребенка.
Анна Морозова