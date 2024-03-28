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Как питание матери во время беременности влияет на черты лица ребенка?

Ученые нашли связь между питанием матери во время беременности и чертами лица ее потомства.

Источник: Reuters

На черты лица каждого человека мог повлиять рацион его матери во время беременности. К такому выводу пришла международная группа ученых. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, сообщает The Daily Mail.

Как проходило исследование?

Известно, что внешний вид человеческого лица в основном определяется генами родителей. Однако братья и сестры часто выглядят совершенно по-разному и даже внешность однояйцевых близнецов никогда не бывает абсолютно идентичной.

Ученые предположили, что такие тонкие различия во внешности как форма черепа или количество хрящей в носу могут возникать из-за рациона матери во время беременности. Беременным мышам и рыбам давали разные продукты, и исследователи обнаружили, что это влияло на активность генов mTORC1 и в итоге придавало их потомству особые черты лица.

Что показало исследование?

Исследователи обнаружили, что изменение уровня белка в рационе самок регулирует активность mTORC1, что приводит к тонким, но отчетливым изменениям в форме черепа и лица эмбрионов. Оказалось, что чем больше белка потребляли испытуемые животные во время беременности, тем более активными становились эти гены. Это приводило к увеличению черт лица, более выраженным челюстям и более толстому носовому хрящу у потомства. И напротив, кормление самок продуктами с низким содержанием белка привело к худобе детенышей и более заостренным чертам их лица.

Авторы исследования предполагают, что влияние питания матери на черты лица потомства — это природный механизм, позволяющий детенышам приспосабливаться к среде, в которой они родились. Например, если самка придерживается низкокалорийной диеты, у ее детенышей, скорее всего будут более длинные и тонкие носы, что даст им преимущество при поиске пищи в районах с дефицитом продуктов.