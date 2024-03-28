Как питание матери во время беременности влияет на черты лица ребенка?

Исследователи обнаружили, что изменение уровня белка в рационе самок регулирует активность mTORC1, что приводит к тонким, но отчетливым изменениям в форме черепа и лица эмбрионов. Оказалось, что чем больше белка потребляли испытуемые животные во время беременности, тем более активными становились эти гены. Это приводило к увеличению черт лица, более выраженным челюстям и более толстому носовому хрящу у потомства. И напротив, кормление самок продуктами с низким содержанием белка привело к худобе детенышей и более заостренным чертам их лица.