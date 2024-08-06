Бэнкси представил новую работу. Это козел, который стоит над обрывом

Уличный художник Бэнкси представил новую работу — силуэт горного козла, стоящего будто на обрушивающемся утесе, из-за чего из-под его копыт вниз падают камни. Он подтвердил авторство, опубликовав снимок в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Граффити появилось возле моста Кью через Темзу в районе Ричмонд на юго-западе Лондона, пишет The Guardian. Никаких пояснений к работе Бэнкси не оставил, поэтому в комментариях интернет-пользователи начали предлагать свои версии. Кто-то предположил, что так Бэнкси намекает на свой статус как величайшего уличного артиста всех времен. Слово «козел» в английском языке — омофон аббревиатуре G.O.A.T. — greatest of all time («величайший всех времен»). Однако авторы заметки The Guardian посчитали такую трактовку сомнительной.
Кто-то обратил внимание, что рядом с козлом на углу здания установлена камера наблюдения. В поле ее зрения попадают только камни — но не козел. По мнению автора теории, это означает, что общество видит «падающие камни», но не их причину, то есть не знает контекст происходящего в мире. «Эта работа про сегодняшние новости и необходимость знать контекст происходящего перед тем, как формировать мнение», — заключил подписчик.
Несколько человек в комментариях посчитали, что это козел отпущения. Еще один вариант — отсутствие защищенности, даже если ты забрался в самое труднодоступное место.
Большинство работ Бэнкси носят общественно-политический характер, в частности призывают к пацифизму. Предыдущей его работой была надувная лодка с муляжами мигрантов в спасательных жилетах, которая «проплыла» над толпой зрителей фестиваля в Гластонбери в конце июня. Но Бэнкси авторство тогда официально не подтвердил.
В марте художник оставил рисунок на стене многоэтажного жилого дома в районе Финсбери Парк. Под определенным углом разлитая по ней зеленая краска имитировала листву дерева перед стеной. Спустя всего два дня неизвестные облили мурал белой краской.
Бэнкси скрывает свое настоящее имя. Согласно одной из версий, его зовут Робин Ганнингем. К этому выводу пришли ученые из лондонского Университета королевы Марии после ряда исследований при помощи геопрофилирования. В ноябре 2023-го Би-би-си опубликовала старое интервью с Бэнкси, где тот подтвердил, что его зовут Робби.
Другая популярная версия гласит, что Бэнкси — это один из основателей группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Бэнкси и Роберт Дель Ная оба родились в Бристоле. До того как основать группу Massive Attack, Дель Ная занимался граффити. Бэнкси признавался, что творчество Дель Ная оказало на него влияние.