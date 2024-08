Бэнкси представил новую работу. Это козел, который стоит над обрывом

Граффити появилось возле моста Кью через Темзу в районе Ричмонд на юго-западе Лондона, пишет The Guardian. Никаких пояснений к работе Бэнкси не оставил, поэтому в комментариях интернет-пользователи начали предлагать свои версии. Кто-то предположил, что так Бэнкси намекает на свой статус как величайшего уличного артиста всех времен. Слово «козел» в английском языке — омофон аббревиатуре G.O.A.T. — greatest of all time («величайший всех времен»). Однако авторы заметки The Guardian посчитали такую трактовку сомнительной.