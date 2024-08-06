Бэнкси представил новую работу. Это козел, который стоит над обрывом

Кто-то обратил внимание, что рядом с козлом на углу здания установлена камера наблюдения. В поле ее зрения попадают только камни — но не козел. По мнению автора теории, это означает, что общество видит «падающие камни», но не их причину, то есть не знает контекст происходящего в мире. «Эта работа про сегодняшние новости и необходимость знать контекст происходящего перед тем, как формировать мнение», — заключил подписчик.