Люди с муляжами мигрантов появились на музыкальном фестивале

Анонимный художник Бэнкси на фестивале в Гластонбери (Англия) представил новую необычную работу. На выступлении группы Idles Надувную лодку с манекенами мигрантов в в спасательных жилетах «проплыла» над зрителями. Об этом сообщает The Guardian.
В момент исполнения песни «Danny Nedelko» группы Idles зрители над своими головами пронесли лодку, похожую на ту, что переправляет мигрантов через пролив Ла-Манш. Музыканты сообщили, что они не знали о перформансе до завершения своего выступления. Несмотря на то, что все уверены, что работа принадлежит Бэнкси, сам анонимный художник пока что не подтвердил свою причастность к ней.
Главной темой фестиваля в этом году стала миграция. Бэнкси уже не раз обращал внимание общественности к этой теме в своих работах. Считается, что данный перфоманс является ответом художника на политику правительства премьер-министра Великобритании Риши Сунака. В стране был принят закон, согласно которому беженцев можно высылать в Руанду (государство в Африке).
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Анна Морозова