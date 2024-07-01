Люди с муляжами мигрантов появились на музыкальном фестивале

В момент исполнения песни «Danny Nedelko» группы Idles зрители над своими головами пронесли лодку, похожую на ту, что переправляет мигрантов через пролив Ла-Манш. Музыканты сообщили, что они не знали о перформансе до завершения своего выступления. Несмотря на то, что все уверены, что работа принадлежит Бэнкси, сам анонимный художник пока что не подтвердил свою причастность к ней.