Балтийское море в 2024 году: найти янтарь и потеряться в дюнах

Погода В течение всего года для Балтики характерна переменчивая погода. Летом здесь часто бывает прохладно и ветрено, средняя температура воздуха составляет около +15...+20 °C, но может достигать и +25 °C. Зимы относительно мягкие, с температурами воздуха в районе 0 °C

Температура воды Летом купальный сезон составляет обычно две — три недели, максимальная температура воды составляет +22...+24 °C. Средняя температура воды летом — около +17...+19 °C. В межсезонье опускается до +4...+10 °C. Зимой, после прохождения нулевой отметки, море замерзает и покрывается толстым слоем льда

Средняя соленость воды Балтийское море — полузакрытый бассейн, оно не такое соленое, как другие. Средняя соленость воды составляет примерно 7—8 промилле, что делает его одним из самых пресных на земле

Климат

Климат в прибрежных регионах Балтийского моря умеренный, с мягким летом и относительно теплыми зимами. Осадки равномерно распределены в течение года с небольшим преобладанием в летние месяцы



Местное время

В большинстве стран вокруг Балтийского моря применяется центральноевропейское время (CET) и отстает от московского на один час, как в Калининграде (МСК–1)



Цены на жилье

Стоимость жилья в прибрежных городах Балтийского моря варьируется в зависимости от сезона и популярности места. В целом цены на аренду жилья или отели здесь могут быть доступными по сравнению с южными курортами



Транспорт

Вокруг Балтийского моря существует развитая сеть общественного транспорта, включая железнодорожные, автомобильные и водные маршруты. Также доступны международные авиаперелеты до близлежащих аэропортов

