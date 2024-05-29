Балтийское море в 2024 году: найти янтарь и потеряться в дюнах

Морской бриз, малолюдные чистые пляжи, мелкий песок, свежая рыбка и запах сосновой хвои в дюнах — все это делает отдых на Балтийском море превосходным. Рассказываем, чем еще в 2024 году вы можете заняться в отпуске на берегу Балтики.
Где находится Балтийское море на карте
Балтийское море, входящее в состав Атлантического океана, — это внутреннее море севера Европы с несколькими заливами, в том числе Ботническим, Финским, Выборгским, Рижским и пресноводным Куршским. Омывая берега девяти стран, включая Россию, оно является домом для ряда европейских столиц и крупных городов: Стокгольма, Хельсинки, Таллина, Копенгагена, Санкт-Петербурга, Калининграда, Клайпеды, Ростока, Гданьска и других.
Полезная информация об отдыхе на Балтийском море
Летом отдых на балтийском побережье особенно привлекателен, однако, вне зависимости от сезона, здесь всегда можно отлично провести время.
|Погода
|В течение всего года для Балтики характерна переменчивая погода. Летом здесь часто бывает прохладно и ветрено, средняя температура воздуха составляет около +15...+20 °C, но может достигать и +25 °C. Зимы относительно мягкие, с температурами воздуха в районе 0 °C
|Температура воды
|Летом купальный сезон составляет обычно две — три недели, максимальная температура воды составляет +22...+24 °C. Средняя температура воды летом — около +17...+19 °C. В межсезонье опускается до +4...+10 °C. Зимой, после прохождения нулевой отметки, море замерзает и покрывается толстым слоем льда
|Средняя соленость воды
|Климат
|Климат в прибрежных регионах Балтийского моря умеренный, с мягким летом и относительно теплыми зимами. Осадки равномерно распределены в течение года с небольшим преобладанием в летние месяцы
|Местное время
|В большинстве стран вокруг Балтийского моря применяется центральноевропейское время (CET) и отстает от московского на один час, как в Калининграде (МСК–1)
|Цены на жилье
|Стоимость жилья в прибрежных городах Балтийского моря варьируется в зависимости от сезона и популярности места. В целом цены на аренду жилья или отели здесь могут быть доступными по сравнению с южными курортами
|Транспорт
|Вокруг Балтийского моря существует развитая сеть общественного транспорта, включая железнодорожные, автомобильные и водные маршруты. Также доступны международные авиаперелеты до близлежащих аэропортов
|Лечение
|Прибрежные курорты Балтийского моря предлагают различные виды лечебных процедур, особенно популярными являются лечебные грязи, морская вода, климатотерапия и местные минеральные воды
Популярные курорты
В каждой стране на побережье Балтийского моря есть известные курорты и санатории. В любое время года они пользуются популярностью, особенно в период короткого отпуска или поездки выходного дня. Во всех прибрежных курортах распространены бальнеотерапия, климатотерапия, прием солнечных, морских и песчаных ванн.
В прибалтийских санаториях, расположенных в курортных зонах, лечат астму, болезни костно-мышечной системы, нервной системы, кровообращения, болезни почек, ревматизм.
В России
Курорты Ленинградской области находятся в трех районах. В Выборгском районе они расположены у Финского и Выборгского заливов. В Ленинградском районе курорты тянутся от Сестрорецка до Зеленогорска. На юге, вдоль Финского залива, курорты раскинулись от Стрельны до Ломоносова.
На полуострове Куршская коса находятся известные курортные города Калининградской области — Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск, Пионерский.
В Латвии
Юрмала, великолепный курорт на берегу Балтийского моря, продолжает оставаться неоспоримым лидером среди побережных курортов. Его любят не только за изысканные песчаные пляжи и чистое море, но и за уникальное архитектурное наследие, включающее деревянные виллы и современные гостиничные комплексы.
В Эстонии
Величественный Пярну расположен в непосредственной близости от столицы Эстонии, предлагает богатый выбор санаториев на любой вкус. Среди них вы найдете роскошные спа-отели с услугами для отдыха, лечения и оздоровления.
В Литве
Великолепными пляжами и чистым морем курортный город Паланга привлекает туристов со всего мира. Литовцы называют его «летней столицей Литвы».
В Польше
Колобжег и Сопот — популярные курорты на балтийском побережье Польши, известны своими прекрасными пляжами и богатым культурным наследием.
В Германии
Остров Узедом, одно из самых солнечных и теплых мест в Германии, находится рядом с польской границей. Курортные города этого немецкого острова — Альбек, Бансин, Херингсдорф — связаны семикилометровой набережной, идеальной для долгих прогулок или велосипедных поездок. На острове Узедом есть множество отличных отелей для комфортного отдыха.
В Дании
Датские курорты, такие как Скаген и Копенгаген, предлагают разнообразные пляжи и культурные достопримечательности для незабываемого отдыха.
В Швеции
Гетеборг и острова Готланд обеспечивают умиротворенную атмосферу и прекрасные пляжи для отдыхающих.
В Финляндии
В прибрежных Турку и Саво можно посмотреть природные красоты и получить великолепные условия для отдыха и восстановления.
Лучшие пляжи Балтийского моря
Пляжи на Балтике чистые, широкие, с мелким и плотным песком или некрупной галькой. Оборудованы и содержатся по лучшим мировым стандартам.
Лучшие пляжи Ленинградской области:
- Ласковый в поселке Солнечное — наиболее популярный пляж на побережье;
- Золотой в городе Зеленогорске — самый современный и комфортный;
- Комаровский в поселке Комарово — тянется несколько километров по побережью и состоит из нескольких пляжей от Комарово до Зеленогорска;
- Дубковский в городе Сестрорецке — пляж расположен в центральном парке культуры и отдыха. Парк был основан Петром I, внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Калининградской области:
Сковородка в городе Зеленоградске — называется так из-за формы пляжа, имеет естественные песчаные борта, которые защищают отдыхающих от ветра;
- Центральный и Шахта Анна в поселке Янтарном, оба имеют награду «Голубой флаг» — международный экологический знак качества;
- Президентский пляж в городе Пионерском назван из-за близости резиденции главы государства.
В курортных зонах стран Европы, которые расположены вдоль побережья Балтийского моря, тоже есть комфортные пляжи для отдыха и развлечений.
Когда лучше ехать на Балтийское море
Все зависит от ваших предпочтений. Летом отдыхающие могут наслаждаться пляжным сезоном, зимой — заснеженной атмосферой и сезонными видами спорта, осенью и весной — спокойствием, экскурсиями, долгими прогулками по дюнам.
Лето
В этот период пляжный отдых в разгаре. Туристы могут наслаждаться солнцем, морем и различными развлечениями на открытом воздухе. В последнее время стали популярны сапсерфинг, кайтсерфинг и вингфойлинг.
Зима
В это время года доступны любые зимние виды спорта, рыбалка, прогулки по заснеженным территориям, а также уютные посиделки в ресторанах с местной кухней.
Межсезонье
Весной и осенью на курортах Балтийского моря вы сможете насладиться природой без толп туристов. Пешеходные прогулки и велосипедные поездки становятся особенно приятными, а специальные акции и мероприятия делают отдых еще привлекательнее.
Что посмотреть и чем заняться на курортах Балтийского моря
Выбирайте занятие по душе: вы можете получить удовольствие от прогулок по живописным пляжам, исследовать исторические достопримечательности, отдохнуть в уютных кафе с местной кухней и заняться водными видами спорта.
Достопримечательности
Расскажем про исторические и культурные достопримечательности, которые стоит посетить на побережье Балтийского моря как в России, так и за ее пределами.
В Ленинградской области это знаменитые места: старинные курортные дачи в писательском поселке Комарово, в том числе дача поэтессы Анны Ахматовой, музей-усадьба художника Ильи Репина, водохранилище Сестрорецкий Разлив, музей «Шалаш В. И. Ленина»; на юге — пышные императорские дворцы и сады Государственного музея-заповедника «Петергоф», дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» и Константиновский дворец — официальная морская резиденция президента в Стрельне.
В Зеленоградске Калининградской области стоит сходить в бювет «Королева Луиза» и попробовать местную минеральную воду, посетить краеведческий музей (виллу Крелла). Также рекомендуем погулять по Куршской косе, которая признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Большая часть ее территории — национальный парк с пешими тропами: получите удовольствие от прогулки по живописным дюнам и густым сосновым лесам, вдыхая полной грудью чистый и полезный воздух. По пути можно встретить косуль, лисиц, кабанов и зайцев.
В Янтарном обязательно стоит увидеть Янтарный карьер, попробовать найти свой кусочек янтаря на берегу или купить сувенир в Музее добычи янтаря. В Светлогорске — сфотографировать пряничные домики на Центральной площади и погулять по красивой набережной. В Пионерском (бывший Нойкурен) — сходить на экскурсию в археологический музей «Рантава», бывший Курхауз (в начале XIX века это был гостевой дом, затем детский санаторий), погулять по променаду и покормить лебедей.
Жемчужиной среди достопримечательностей восточного побережья и самым большим островом Балтийского моря стал Готланд, расположенный на территории Швеции. Его столица — Висбю — носит звание «города роз и руин»: он даже включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Гуляя по городу, вы заметите, что он весь украшен клумбами и розовыми кустами. Любителям пещер стоит заглянуть в гроты Луммелунды. Интересный факт — в некоторых из них производят органический сыр. На территории Готланда не менее 100 природных заповедников, большое могильное поле эпохи викингов, музей под открытым небом Бунге и многое другое.
Лечение
Посетите специализированные санатории в местах старейших бальнеологических источников для профилактики и лечения различных заболеваний кожи, суставов, органов дыхания, мочеполовой системы.
Прогулки по пляжу
Долгие и приятные прогулки не зависят от времени года. Выбирайте одежду по погоде и отправляйтесь получать удовольствие от созерцания морского пейзажа и шума волн.
Научиться новому виду спорта
Вы можете попробовать себя в различных видах спорта, включая все новые виды серфинга, яхтинг, пляжный волейбол или даже подводное плавание под руководством опытных инструкторов.
Искать янтарь
Поиск янтаря — это популярное развлечение, которому отдают предпочтение не только дети, но и взрослые, особенно после шторма.
Отдых на Балтийском море с детьми
Погода на Балтике непредсказуема и переменчива, поэтому, если вы решили ехать в отпуск с детьми, возьмите с собой побольше разнообразной одежды. Не бывает плохой погоды, бывает неправильно подобранная одежда и обувь. Летом вода в море быстро нагревается, вход с пляжа в море мелкий, песчаное дно плотное — такие условия позволяют спокойно следить за ребенком. На море детей проще всего занять прогулками по пляжу, постройкой замков из песка. Отличная идея — взять в аренду велосипеды, бадминтон, волейбольный мяч. Вспомните все активные игры, в которые вам нравилось играть в детстве.
Где остановиться на побережье Балтийского моря
Можно разместиться в санаториях, уютных гостевых домах, комфортных отелях и стильных апартаментах прямо у пляжа. Некоторые курортные города предлагают также возможность аренды дач, коттеджей или вилл для более приватного отдыха в окружении природы и с прекрасным видом на море.
Что попробовать во время отдыха на Балтийском море
Рекомендуем обратить внимание на рыбные деликатесы, такие как свежая корюшка, лосось или балтийская треска. Также стоит отведать картофельные блины со сметаной и луком, а для сладкого угощения — крендель или медовик (традиционный слоеный пирог с медовой начинкой).
Как добраться
Из Москвы на курортное побережье Балтики в Ленинградскую область можно добраться на автомобиле, самолете или по железной дороге.
Автомобиль
Один из самых востребованных вариантов — это автомобильная поездка с выездом из Москвы через Ленинградское шоссе. Можно выбрать трассу М10 или М11. В обоих случаях путь займет примерно одинаковое количество времени — около 10—12 часов. Заправок по пути много, покрытие дороги отличного качества.
Поезд
Наиболее простой и удобный способ добраться до Санкт-Петербурга из Москвы — поехать поездом. Длительность пути — от трех с половиной часов на «Сапсане» до 10 часов на фирменном поезде. Поезда отправляются с Ленинградского, Курского, Восточного и Киевского вокзалов.
Самолет
Авиаперелет из Москвы вместе с регистрацией, полетом и посадкой займет около двух с половиной часов. По стоимости билеты на самолет иногда дешевле, чем билеты на поезд.
Из Санкт-Петербурга до Курортного района города быстрее всего доехать на такси, летом можно купить билет на метеор. Рейсовые автобусы и маршрутки отправляются каждые 15—20 минут.
Для отдыха на Куршской косе в Калининградской области можно отправиться поездом или самолетом.
Поезд
Фирменный скорый поезд «Янтарь» из Москвы до Калининграда отправляется с Белорусского вокзала. Время в пути — 20 часов. Пассажиры успеют посмотреть, как природу средней полосы сменяет природа Северо-Запада и Центральной Европы.
Самолет
Авиаперелет до аэропорта Храброво займет 2 часа 40 минут.
Дальше на такси, рейсовым автобусом или электричкой можно доехать до любого курорта. Дорога до Зеленоградска займет примерно полчаса, до Янтарного — полтора часа.
Условия въезда для россиян в другие страны, где есть Балтийское море, стоит уточнять непосредственно в процессе планирования поездки.
Цены на отдых на Балтийском море
Стоимость отдыха варьируется в зависимости от выбранного типа размещения, времени года и конкретного курорта. В сезон цены могут быть выше, особенно на побережье с развитой инфраструктурой, в то время как в межсезонье и за пределами курортных зон стоимость обычно более доступная. Продумайте маршрут, количество дней и чем планируете заняться на отдыхе. Актуальные цены на билеты и размещение в выбранном вами месте вы найдете на официальных сайтах РЖД, авиакомпаний, туроператоров, гостиниц.
Вот примерная стоимость основных трат путешественников:
|Услуга
|Стоимость
|Авиабилеты Москва — Санкт-Петербург
|От 2877 руб.
|Авиабилеты Москва — Калининград
|От 3539 руб.
|Поезд Москва — Санкт-Петербург
|От 2771 руб.
|Поезд Москва — Калининград
|От 2708 руб.
|Стоимость автомобильной поездки Москва — Санкт-Петербург
|От 2800 руб.
|Такси Санкт-Петербург — Курортный район
|От 900 руб.
|Такси Калининград — Зеленоградск
|От 1100 руб.
|Автобус Санкт-Петербург — Курортный район
|По тарифу городского транспорта
|Автобус Калининград — Зеленоградск
|От 149 руб.
|Сутки в отеле Курортного района Санкт-Петербурга
|От 5141 руб.
|Сутки в отеле Зеленоградска
|От 4600 руб.
|Сутки в хостеле Курортного района Санкт-Петербурга
|От 2850 руб.
|Сутки в хостеле Зеленоградска
|Цена по запросу
|Питание в сутки, Курортный район Санкт-Петербурга
|От 1000 руб.
|Питание в сутки, Зеленоградск
|От 1000 руб.
|Экскурсии, аренда спортивного инвентаря, найм гида
|Цена по запросу
|Лечение, питание и проживание в санаториях в Курортном районе Санкт-Петербурга
|От 11 638 руб.
|Лечение, питание и проживание в санаториях в Зеленоградске
|От 2400 руб.
Советы путешественникам, как недорого отдохнуть на Балтийском море
Если грамотно спланировать поездку на Балтийское море, она получится не только приятной, но и выгодной. Определите свои приоритеты: что для вас важно, а на чем можно сэкономить, планируйте свой отдых и маршрут заранее. Делимся другими проверенными способами, о которых вы могли не знать.
Живите в машине или палатке
Если вы приехали на выходные порыбачить, это оптимальный вариант размещения. Прямо на пляже можно установить палатку. Провизию возьмите с собой. Рыбу можно приготовить на гриле или костре.
Снимите дачу
Вариант для родителей с детьми. В курортных городках на Балтике всегда есть дачи для длительной аренды. Обычно хозяева разрешают пользоваться участком на ваше усмотрение.
Приезжайте в конце сезона
Цены на жилье в этот период ниже, продукты и курсовки в санаториях дешевеют в среднем на 15—20%.
Купите курсовку вместо путевки
Оптимальное решение для пожилых людей. Если вы хотите одновременно побывать на море и полечиться в санатории, снимите комнату или квартиру и купите курс лечения на месте.
Снимите пансион с завтраками и ужинами
Опция для молодых путешественников. Снимите хостел, апартаменты или пансион с питанием. Бронирование, которое включает в себя полноценное питание, помогает легче спланировать расходы во время отпуска.
Отзывы туристов об отдыхе на Балтийском море
Кто-то хвалит чистые пляжи и множество развлечений Балтийского моря, другие жалуются на непостоянную погоду и высокие цены. В целом многие находят здесь умиротворение и возможность насладиться природой, но рекомендуют изучить условия отдыха заранее.
Вопросы и ответы
Чтобы у вас появилось полноценное представление об отдыхе на Балтийском море, ответим на частые вопросы.
Почему Балтийское море такое холодное?
По мнению Бориса Чубаренко, заведующего лабораторией прибрежных систем Института океанологии имени П. П. Ширшова, причиной холодной воды в Балтийском море стал эффект апвеллинга. Восточный ветер отталкивает поверхностный слой воды от берега, замещая его более холодными глубинными водами. Этот феномен объясняет, почему температура воды в Балтийском море не поднимается выше +25…+27 °C.
Берега каких стран омываются Балтийским морем?
Балтийское море находится в северной части Европы, представляя собой внутриматериковый водоем, окружающий берега девяти государств: России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии.
Сколько по времени можно находиться в морской воде?
При комфортной температуре +23…+25 °C в море можно находиться в среднем до 20 минут, интенсивно плыть — до часа.
Автор: Наталья Графкина