Бабушки и дедушки облегчили депрессию у матерей

Исследование также показало, что больше всего антидепрессантов принимали матери, чьи родители и свекры были пожилыми, имели слабое здоровье и жили далеко. Вероятно, это было связано с дополнительным стрессом, вызванным необходимостью ухаживать и поддерживать престарелых бабушек и дедушек вместо того, чтобы получать от них помощь. В целом родители по материнской линии играли более значимую роль в поддержании психики мам, нежели бабушки и дедушки детей по отцу.