Бабушки и дедушки облегчили депрессию у матерей

Сотрудники Университета Хельсинки и специалисты еще нескольких финских вузов опубликовали в журнале Population Studies работу с проанализированными данными более чем 488 тысяч матерей, рожденных в Финляндии между 1945 и 1995 годом и имевших детей до 12 лет в период с 2000-го по 2014-й. Целью ученых было выяснить, как женщины справляются со стрессом.
В выборку вошли рецензенты как состоящие в браке, так и воспитывающие детей в одиночку. Мета-анализ данных включал не только семейное положение матерей, но и их семейную информацию (в том числе сведения о детях, их биологических родителях, бабушках и дедушках по материнской и отцовской линиям), информация о принимаемых лекарствах и материалы о психических заболеваниях.
Ученые выяснили, что работающие бабушки и дедушки не старше 70 лет, не имевшие серьезных проблем со здоровьем, сильно помогали мамам. Настолько, что это снижало вероятность развития депрессии: проблемы с психикой у женщин встречались реже, если их родители жили поблизости и на момент появления внуков все еще находились в браке. Тенденция прослеживалась сильнее у матерей, живших отдельно от отца ребенка, особенно в годы непосредственно перед расставанием.
Исследование также показало, что больше всего антидепрессантов принимали матери, чьи родители и свекры были пожилыми, имели слабое здоровье и жили далеко. Вероятно, это было связано с дополнительным стрессом, вызванным необходимостью ухаживать и поддерживать престарелых бабушек и дедушек вместо того, чтобы получать от них помощь. В целом родители по материнской линии играли более значимую роль в поддержании психики мам, нежели бабушки и дедушки детей по отцу.
Недавно проведенный опрос показал, что большинство россиян считают, что бабушки и дедушки обязаны помогать с воспитанием детей.
Олеся Маевская