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Большинство россиян уверены, что бабушки и дедушки должны помогать с внуками

Большинство россиян считают, что бабушки и дедушки обязаны помогать с воспитанием детей. Такие результаты показал опрос, проведённый сайтом kp.ru.
Источник: РИА "Новости"

Оказалось, что такого мнения придерживаются 35% из 9,1 тысячи опрошенных. Чуть меньше — 31% — уверены, что такая обязанность ложится на старших родственников только в крайних ситуациях. А 26% респондентов считают, что это необходимо, если бабули и дедули живут с внуками в одном городе.

«Если бабушки и дедушки не хотят видеть внуков и помогать с ними, то зачем такие родственники вообще? Я бы хотел, чтобы мои дети, когда вырастут и обзаведутся семьями, внуков мне привозили», — оставил комментарий один из пользователей.

Лишь 8% опрошенных уверены, что нянчиться с детьми стоит только родителям, а старшее поколение лучше оставить в покое.

А ранее технолог объяснила, почему «бабушкино» меню при ОРВИ и гриппе действительно работает. Такой здоровый сбалансированный рацион поддержит иммунную систему и даст организму силу бороться с вирусами.