Большинство россиян уверены, что бабушки и дедушки должны помогать с внуками

«Если бабушки и дедушки не хотят видеть внуков и помогать с ними, то зачем такие родственники вообще? Я бы хотел, чтобы мои дети, когда вырастут и обзаведутся семьями, внуков мне привозили», — оставил комментарий один из пользователей.