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Астрономы засняли «ворсистое» Солнце на видео

Аппарат Solar Orbiter снял звезду вблизи — она кажется «пушистой».

Солнечная орбитальная станция NASA уловила на видео корону светила, напоминающую вблизи волосы или шерстяной покров. Эти структуры называются «корональным мхом» и состоят из заряженного газа (плазмы), который движется вдоль силовых линий магнитного поля, выходящих из недр Солнца. Температура в самых ярких областях составляет около миллиона градусов по Цельсию, в то время как более холодный материал кажется темным, поскольку поглощает излучение.

Видео было сделано на расстоянии 43 миллионов километров от Земли, газовые столбы, которые вы видите на нем, достигают высоты в 10 000 км.

Если нравятся космические видео, отправляйтесь в путешествие к центру черной дыры.

Кристина Корчанова