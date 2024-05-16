Астрономы засняли «ворсистое» Солнце на видео

Солнечная орбитальная станция NASA уловила на видео корону светила, напоминающую вблизи волосы или шерстяной покров. Эти структуры называются «корональным мхом» и состоят из заряженного газа (плазмы), который движется вдоль силовых линий магнитного поля, выходящих из недр Солнца. Температура в самых ярких областях составляет около миллиона градусов по Цельсию, в то время как более холодный материал кажется темным, поскольку поглощает излучение.
Видео было сделано на расстоянии 43 миллионов километров от Земли, газовые столбы, которые вы видите на нем, достигают высоты в 10 000 км.
Если нравятся космические видео, отправляйтесь в путешествие к центру черной дыры.
Кристина Корчанова