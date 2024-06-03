Астрономы рассказали, почему звезды остаются бессмертными

Согласно общепринятым моделям, звезды не могут формироваться в пределах 0,3 светового года (0,1 парсека) от сверхмассивной черной дыры Млечного Пути, где летают так называемые S-звезды. Следовательно, они мигрировали в эту область после рождения. Однако они младше 15 миллионов лет, а их черты схожи со взрослыми звездами, которых в центре Галактики очень мало. В это же время среди S-звезд массивных много.