Астрономы обнаружили экзопланету, которая может быть обитаемой

В 137 световых лет от Земли астрономы обнаружили экзопланету. Она в полтора раза больше нашей планеты и вращается вокруг звезды-красного карлика. Исследования показали, что на поверхности найденного космического объекта может находиться жидкая вода. Об этом пишет Universe Today.
Экзопланете дали название TOI-715 b. Оказалась, что она попадает в «консервативную обитаемую зону» — область вокруг звезды, где каменистый космический объект получает от 0,42 до 0,842 инсоляции Земли, то есть излучения, которое поглощает наша планета от Солнца.
Орбита TOI-715 b оказалась гораздо уже земной — планета совершает полный оборот всего за 19 суток.
Еще одна важная характеристика — радиус экзопланеты в 1,55 больше земного. Таким образом, TOI-715 b попадает в «долину радиусов» или «разрыв Фултона». Этими терминами называют «недостаток» экзопланет с орбитальными периодами менее 100 дней и радиусами 1,5−2 Земли.
Ученые предполагают, что «долина радиусов» возникает из-за разных путей эволюции. Она, в свою очередь, зависит как от внутренних процессов, так и от влияния звезды, которое определяется разными параметрами, в том числе ее массой. Астрономы пока что не уверены, существует ли «разрыв Фултона» у красных карликов, поэтому TOI-715 b является важной находкой. Именно эта экзопланета поможет определить форму и «глубину» этого «разрыва» у таких объектов.
Специалисты предполагают, что в той же системе может существовать еще один пригодный для жизни космический объект, размер которого сопоставим с земным. Если ее существование космического объекта подтвердится, она станет самой маленькой планетой, когда-либо обнаруженной телескопом TESS.
Ранее была обнаружена экзопланета, на которой год длится 13 часов.
Анна Морозова