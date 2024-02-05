Астрономы обнаружили экзопланету, которая может быть обитаемой

Ученые предполагают, что «долина радиусов» возникает из-за разных путей эволюции. Она, в свою очередь, зависит как от внутренних процессов, так и от влияния звезды, которое определяется разными параметрами, в том числе ее массой. Астрономы пока что не уверены, существует ли «разрыв Фултона» у красных карликов, поэтому TOI-715 b является важной находкой. Именно эта экзопланета поможет определить форму и «глубину» этого «разрыва» у таких объектов.