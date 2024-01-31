Астрономы обнаружили 18 черных дыр, поглощающих близлежащие звезды

Результат показал 18 «чистых» TDE: они встречаются в ряде систем, включая пылевые галактики. Открытие команды помогает решить некоторые важные вопросы в изучении приливных явлений. Например, до этой работы астрономы в основном видели TDE в одном типе галактик — системе «после звездообразования». Теперь ученые могут увидеть события во многих других галактиках. Новые результаты команды также показывают, что черные дыры способны пожирать звезды в ряде галактик, а не только в системах после вспышки звезды.