Астрономы обнаружили 18 черных дыр, поглощающих близлежащие звезды

Ученые Массачусетского технологического института выявили 18 новых событий приливного разрушения (tidal disruption events или TDE) — астрономических явлений, которые происходят, когда звезда приближается достаточно близко к горизонту событий сверхмассивной черной дыры и разрывается на части приливными силами черной дыры, претерпевая спагеттификацию (растяжение объекта по вертикали и горизонтали). Обнаруженные объекты более чем вдвое превышают количество известных TDE в соседней Вселенной. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.
Астрономы обнаружили эти ранее «скрытые» события, наблюдая за инфракрасным диапазоном. Помимо оптических и рентгеновских всплесков, TDE могут генерировать инфракрасное излучение, особенно в «пылевых» галактиках, где центральная черная дыра окутана галактическим мусором. «Дымка» в этих галактиках обычно поглощает и затеняет оптический и рентгеновский свет, а также любые признаки событий в этих полосах.
Изучая инфракрасный диапазон, команда Массачусетского технологического института обнаружила 18 новых событий, которые произошли в разных типах галактик, разбросанных по космосу. Для исследования авторы изучили архивные наблюдения, сделанные NEOWISE — обновленной версией широкоугольного инфракрасного исследовательского аппарата NASA.
Этот спутниковый телескоп был запущен в 2009 году и после короткого перерыва продолжил сканировать все небо на предмет инфракрасных «переходных процессов» или коротких всплесков. Разработанный исследователями алгоритм выделил закономерности в инфракрасном излучении. Затем команда сопоставила отмеченные переходные процессы с каталогом всех известных близлежащих галактик в пределах 600 миллионов световых лет.
Ученые обнаружили, что инфракрасные переходные процессы можно проследить примерно в 1000 галактиках. Они увеличили сигнал инфракрасного всплеска каждой галактики, чтобы определить, возник ли сигнал из источника, отличного от TDE, такого как активное галактическое ядро или сверхновая. Исключив эти возможности, команда проанализировала оставшиеся данные в поисках инфракрасного рисунка, характерного для событий.
Результат показал 18 «чистых» TDE: они встречаются в ряде систем, включая пылевые галактики. Открытие команды помогает решить некоторые важные вопросы в изучении приливных явлений. Например, до этой работы астрономы в основном видели TDE в одном типе галактик — системе «после звездообразования». Теперь ученые могут увидеть события во многих других галактиках. Новые результаты команды также показывают, что черные дыры способны пожирать звезды в ряде галактик, а не только в системах после вспышки звезды.
Недавно учеными была обнаружена потенциально самая легкая в истории черная дыра. Она может помочь ученым выяснить, что происходит с нейтронными звездами после коллапса.
Олеся Маевская