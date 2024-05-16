Астрономы нашли «суперпушистую» планету

Астрономы обнаружили очень необычную планету с крайне низкой плотностью вещества — по структуре оно и в самом деле может напомнить сладкую вату. Планета называется WASP-193b — она в полтора раза больше Юпитера, но весит в семь раз меньше. Полный круг вокруг своей звезды планета делает за 6,5 земных дня.