Астрономы нашли «суперпушистую» планету

Астрономы обнаружили очень необычную планету с крайне низкой плотностью вещества — по структуре оно и в самом деле может напомнить сладкую вату. Планета называется WASP-193b — она в полтора раза больше Юпитера, но весит в семь раз меньше. Полный круг вокруг своей звезды планета делает за 6,5 земных дня.
Доктор Халед Баркави, исследователь лаборатории Льежского университета, утверждает, что это вторая наименее плотная планета из всех обнаруженных во вселенной.
Все обнаруженные газовые гиганты гораздо плотнее, объясняет профессор.
Плотность WASP-193b — 0,059 грамма на кубический сантиметр. Для сравнения, плотность воды — 1 грамм на кубический сантиметр, Земли — 5,51, а Сатурна — 0,687. В общем, даже «газовым гигантом» эту планету ученые не готовы назвать.
На данный момент специалисты не могут ответить на вопрос, как эта планета вообще может существовать и почему она такой стала. Франциско Посуэло, астроном Андалузского университета астрофизики, надеется, что дальнейшие исследования помогут это понять и расширить наши познания о происхождении планет в целом.
«WASP-193b — еще одна загадка, которую подарил нам космос. Чтобы ее разгадать, нужно продолжать наблюдения, делать новые замеры и не сдаваться», — отмечает Баркави.
Ранее на Марсе впервые зарегистрировали выброс плазмы.
Георгий Мазуркевич