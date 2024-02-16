Астроном спрогнозировал, когда люди отправятся на Марс

Что касается радиации, то от нее на Земле людей спасает атмосфера и магнитное поле, но в космосе этого всего нет. Астронавты там сталкиваются с уровнями радиации, эквивалентными годовому воздействию на родной планете, всего за одну неделю. Единственным способом защитить человека является строительство громоздкого космического корабля. Также можно использовать более эффективные защитные материалы для скафандров. Но проблема в том, что и то, и другое решение проблемы будет слишком дорогостоящим.