Астроном спрогнозировал, когда люди отправятся на Марс

Марс всегда был планетой, которая интересовала людей во все времена. Однако несмотря на это, никто не мог сказать, когда же человек сможет отправиться на него. Астроном Дэвид Уайтхаус предположил, что это может произойти уже через 20 лет. Об этом пишет Daily Mail.
Прогноз ученого о том, что человек появится на Марсе уже в 2040-х, основан на успешных предстоящих исследованиях Луны. По его словам, это позволит лучше понять, как пережить годичное путешествие на Красную планету.
Уайтхаус уверен, что-то, что человечество узнает на Луне, поможет использовать новые технологии на Марсе. Но проблема в том, что до Красной планеты добираться гораздо дольше, поэтому астрономы пока что не знают, как выживать в глубоком космосе во время путешествия. Есть три основные проблемы, связанные с такой долгой экспедицией: невесомость, радиация и замкнутость.
Жизнь в условиях невесомости означает, что мышцам не нужно работать так, как они это делают на Земле. Из-за этого они со временем ослабевают и сильнее изнашиваются. Падает и плотность костей, что означает высокий риск развития у астронавтов остеопороза.
Также отсутствие притяжения приводит к ослаблению легких и сердца. Это значит, что они не смогут эффективно перекачивать кислород по всему телу.
Долгое нахождение в замкнутом пространстве может привести к появлению бессонницы и другим нарушениям сна. Это было доказано в 2010 году специалистами НАСА. Ими было проведено исследование с участием шести человек, которые 520 дней провели в камере без окон.
Что касается радиации, то от нее на Земле людей спасает атмосфера и магнитное поле, но в космосе этого всего нет. Астронавты там сталкиваются с уровнями радиации, эквивалентными годовому воздействию на родной планете, всего за одну неделю. Единственным способом защитить человека является строительство громоздкого космического корабля. Также можно использовать более эффективные защитные материалы для скафандров. Но проблема в том, что и то, и другое решение проблемы будет слишком дорогостоящим.
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Анна Морозова