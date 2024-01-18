NASA: на Луне и Марсе смогут выжить насекомые и ракообразные

У Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA есть планы по созданию постоянного лунного аванпоста. Затем последует исследование Марса человеком. Поскольку за пределами Земли планируется установка лагерей, людям-поселенцам понадобятся экосистемы, в том числе и животные. Но какие из них смогли бы колонизировать Марс и Луну?

Как пишет ScienceAlert, однозначного ответа на этот вопрос пока что нет. По мнению специалистов, главная проблема заключается в силе тяжести (F), которая на Марсе составляет около одной трети от земной, а на Луне — одну шестую. Места обитания можно обустроить так, чтобы температура, влажность воздуха, давления и состав атмосферы были такими же, как на Земле, однако F изменить невозможно.

Согласно наилучшему сценарию, животные будут расти и развиваться на Марсе и Луне так же, как и на Земле. Однако ученые понимают, что это близко к научной фантастике, так как сила тяжести может повлиять на мышцы и кости. В результате это негативно скажется на возможности ходить и бегать.

В этих условиях, скорее всего, смогут без последствий для здоровья выжить мелкие животные, например, мыши, подводные существа, а также насекомые и ракообразные.

Так, из-за того, что рыбы и другие водные животные обладают плавучестью, сила гравитации не должна сильно повлиять на их развитие. Насекомые тоже могут быть отличным космическим скотом. Например, сверчки занимают меньше места и употребляют меньше пищи. Помимо этого, они являются источником белка.

Выжить на Марсе и Луне смогут и ракообразные. По словам специалистом, их гораздо проще выращивать и они могут послужить пищей в случае нехватки продовольствия.

Для колонизации Луны исследователи рассматривают и тихоходок — микроскопических беспозвоночных, близких к членистоногим. Они способны выживать в экстремальных условиях, включая сильную жару, холод, радиацию и космический вакуум.

Ученые подчеркивают, что исследование Луны и Марса человеком произойдет через много лет, но даже тогда колонизация будет сопряжена с множеством инженерных проблем. Но когда это все же случится, животные, которые присоединятся к первым поселенцам, будут теми, кто поддержит экосистему.

Ранее ученые доказали, что бактерии могут путешествовать между планетами.

Анна Морозова