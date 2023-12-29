Ароматические свечи оказались опасными для здоровья

Для того, чтобы создать праздничное настроение в преддверии Нового года, многие люди используют ароматические свечи с различными запахами. Однако мало кто задумывается, как они влияют на здоровье человека. Почему они могут быть опасными и что использовать вместо них, рассказали в New York Post.

Всем, кто страдает головокружениями, головными болями, слезотечением, заложенностью носа и проблемами с дыханием после воздействия ароматических свечей, следует избегать их использование в дальнейшем. Даже если такого воздействия не наблюдается, лучше всего будет открыть окно, чтобы в помещение поступал свежий воздух.

Дело в том, что многие свечи содержат ингредиенты, которые могут быть потенциально опасными для людей с проблемами со здоровьем.

Первая угроза исходит из толуола (PhMe), который обладает слабым наркотическим действием. Вещество содержится в свечах, изготовленных из парафина или воска на нефтяной основе. Длительное воздействие высоких концентраций PhMe может воздействовать на нервную систему, вызывая заторможенность и нарушения в работе вестибулярного аппарата, а также на органы дыхания.

Также в свечах содержится бензидин, который содержится в некоторых красителях. Существует также взаимосвязь между воздействием вещества на организм и риском развития рака мочевого пузыря.

В качестве альтернативы некоторые эксперты советуют использовать натуральные ароматизаторы, а не синтетические. В зависимости от ассортимента, также можно использовать свечи из сои и пчелиного воска.

В Новый год опасность могут представлять и фейерверки. Эксперты рассказали, как правильно использовать пиротехнические изделия.

Анна Морозова