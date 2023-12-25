Небезопасная забава. Как правильно использовать пиротехнические изделия

Отличия пиротехники

Вся пиротехника делится на классы опасности:

1 класс. Бенгальские огни и хлопушки, их можно запускать дома. Подожжённую бенгальскую свечу не нужно направлять на людей;

2 и 3 классы. Наземные фейерверки, петарды и пиротехнические ракеты, салютные батареи. Они запускают на улице, в разрешённых местах. В Москве 87 таких мест, адреса есть на сайте управ и префектур;

4 и 5 классы. Профессиональная пиротехника, которую можно использовать только с лицензией. Также на ее использование в Москве надо получить разрешение Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Правила безопасности

Категорически запрещено запускать пиротехнику в ветреную, ненастную погоду.

Дети и подростки могут запускать пиротехнику только в присутствии взрослых.

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки.

«Римские свечи» надо надёжно закрепить — закопать в снег, землю или привязать к колышку.

Батареи салютов и фонтаны перед запуском обложить кирпичами, камнями или утрамбованным снегом.

Наземные и воздушные фейерверки запускают на гладкой поверхности — лёд, асфальт или бетон, подстеленная картонка.

Зрители должны находиться не ближе, чем за 30−50 метров от места запуска.

Если фейерверк не сработал, не подходите к нему раньше, чем через 10 минут.

Не запускайте повторно несработавший фейерверк.

Как хранить «шутихи» дома:

вдали от обогревателей, легковоспламеняющихся и горючих материалов, в тёплом и сухом месте. Если они отсырели — не сушить на батарее или феном;

не разбирать их и не пытаться изменить конструкцию.

Где нельзя запускать салюты

в любых помещениях, зданиях и сооружениях;

на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов;

на крышах, балконах, лоджиях, сценах, стадионах;

во время митингов и шествий;

на территории памятников истории и культуры.

Где покупать петарды

Приобретайте пиротехнику только в специализированных магазинах, а не на рынке или «с рук».

Обязательно обратите внимание на упаковку: она должна быть сухой, без повреждений и дефектов.

На ней обязательно должен быть значок сертификационного центра и торговый знак официального распространителя.

Пиротехническое изделие должно иметь обязательную инструкцию на русском языке. В ней должны быть указаны:

координаты изготовителя и/или экспортёра;

дата изготовления изделия;

срок хранения и правила пользования изделием;

описаны особенности применения данного изделия и приведено краткое описание эффекта.

Все надписи должны быть сделаны на русском языке непосредственно на упаковке, а не на отдельном листке.

Что делать, если случился ожог

Охладить кожу водой и обратиться к врачу.

Не обращаться к врачу можно только при лёгких ожогах 1−2-й степени. Первая сопровождается покраснением кожи и болезненными ощущениями, которые проходят через 2−3 суток. Вторая отличается появлением волдырей, наполненных жидкостью. В таком случае необходимо наложить повязку.

В случае остальных травм — звоните в скорую или обращайтесь в травмпункт.