Небезопасная забава. Как правильно использовать пиротехнические изделия

Вся пиротехника делится на классы опасности:
1 класс. Бенгальские огни и хлопушки, их можно запускать дома. Подожжённую бенгальскую свечу не нужно направлять на людей;
2 и 3 классы. Наземные фейерверки, петарды и пиротехнические ракеты, салютные батареи. Они запускают на улице, в разрешённых местах. В Москве 87 таких мест, адреса есть на сайте управ и префектур;
4 и 5 классы. Профессиональная пиротехника, которую можно использовать только с лицензией. Также на ее использование в Москве надо получить разрешение Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Категорически запрещено запускать пиротехнику в ветреную, ненастную погоду.
Дети и подростки могут запускать пиротехнику только в присутствии взрослых.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки.
«Римские свечи» надо надёжно закрепить — закопать в снег, землю или привязать к колышку.
Батареи салютов и фонтаны перед запуском обложить кирпичами, камнями или утрамбованным снегом.
Наземные и воздушные фейерверки запускают на гладкой поверхности — лёд, асфальт или бетон, подстеленная картонка.
Зрители должны находиться не ближе, чем за 30−50 метров от места запуска.
Если фейерверк не сработал, не подходите к нему раньше, чем через 10 минут.
Не запускайте повторно несработавший фейерверк.
Как хранить «шутихи» дома:
- вдали от обогревателей, легковоспламеняющихся и горючих материалов, в тёплом и сухом месте. Если они отсырели — не сушить на батарее или феном;
- не разбирать их и не пытаться изменить конструкцию.
Где нельзя запускать салюты
- в любых помещениях, зданиях и сооружениях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов;
- на крышах, балконах, лоджиях, сценах, стадионах;
- во время митингов и шествий;
- на территории памятников истории и культуры.
Приобретайте пиротехнику только в специализированных магазинах, а не на рынке или «с рук».
Обязательно обратите внимание на упаковку: она должна быть сухой, без повреждений и дефектов.
На ней обязательно должен быть значок сертификационного центра и торговый знак официального распространителя.
Пиротехническое изделие должно иметь обязательную инструкцию на русском языке. В ней должны быть указаны:
- координаты изготовителя и/или экспортёра;
- дата изготовления изделия;
- срок хранения и правила пользования изделием;
- описаны особенности применения данного изделия и приведено краткое описание эффекта.
Все надписи должны быть сделаны на русском языке непосредственно на упаковке, а не на отдельном листке.
Что делать, если случился ожог
Охладить кожу водой и обратиться к врачу.
Не обращаться к врачу можно только при лёгких ожогах 1−2-й степени. Первая сопровождается покраснением кожи и болезненными ощущениями, которые проходят через 2−3 суток. Вторая отличается появлением волдырей, наполненных жидкостью. В таком случае необходимо наложить повязку.
В случае остальных травм — звоните в скорую или обращайтесь в травмпункт.
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