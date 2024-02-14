Археологи восстановили «эволюцию» поцелуев

Как-то супруги Софи Лунд Расмуссен, эколог исследовательского отдела охраны дикой природы Оксфордского университета и Ольборгского университета в Дании, и Троэлс Панк Арболл, профессор ассириологии в университете Копенгагена, разговорились на необычную тему. Пару заинтересовало исследование, связанное с первым проявлением ротового герпеса через поцелуи в бронзовом веке (примерно с 3300 по 1200 год до н. э.).
Краткая история поцелуев указывала на Южную Азию как на «место происхождения» еще в 1500 г. до н. э. Исследователь из Кембриджского университета предположил, что привычка чмокаться в губы «эволюционировала» из обычая тереться носами: люди были так близко друг к другу, что однажды решили коснуться друг друга губами. Это произошло к 300 году до н. э. — примерно тогда, когда было опубликовано индийское руководство по искусству любви «Камасутра», уточняет The New York Times.
Но Расмуссен и Арболл посчитали, что традиция целоваться губами появилась намного раньше. Они обратились к клинописным текстам на глиняных табличках из Месопотамии (современные Ирак и Сирия) и Египта, чтобы найти четкие примеры интимных поцелуев. Результатом их расследования стала работа, опубликованная в журнале Science, отодвинувшая самые ранние свидетельства о поцелуях на 1000 лет назад.
Супруги утверждают, что, по крайней мере, с конца третьего тысячелетия до н. э. поцелуи были широко распространенной и устоявшейся частью романтических отношений на Ближнем Востоке. «Поцелуи не были обычаем, возникшим внезапно в какой-то одной точке, — сказал доктор Арболл. — Похоже, такое поведение было распространено во многих культурах».
Доктора Арболл и Расмуссен предположили, что самое раннее описание поцелуев было выгравировано на цилиндре Бартона — глиняной табличке середины — конца третьего тысячелетия до н. э. с шумерским мифом о сотворении мира. Во втором столбце текста мужское божество, возможно, Энлиль, занимается любовью с богиней-матерью Нинхурсаг, а затем целует ее. Гонсало Рубио, ассириолог из Университета штата Пенсильвания, сказал, что самая захватывающая часть этой истории — последовательность событий.
«В изображениях поцелуя в шумерской литературе субъекты сначала вступают в половой акт и только после этого целуются», — отметил он. Доктор Арболл сказал, что он и доктор Расмуссен обнаружили в аккадском языке (семитском языке, родственном сегодняшнему ивриту и арабскому языку) деление поцелуев на две категории: «дружелюбно-родительские» и «сексуально-романтические». Первая — проявление семейной привязанности, уважения или подчинения (в том числе, когда королевский подданный целует ноги правителя).
Вторая же связана с любовью, половым актом и не является культурно универсальной. Шумерская письменная история восходит к 27 веку до н. э. и заканчивается тысячелетием позже, когда цивилизация рухнула после вторжения эламитов. Республиканцам Древнего Рима пришлось сформулировать иерархию поцелуев и дать каждому типу подходящее название. В качестве приветствия использовался оскулум (целомудренный, но ласковый поцелуй в руку или щеку), басиум показывал связь между близкими друзьями с закрытым ртом и губами, а савиум был предшественником современного французского поцелуя.
По словам доктора Расмуссена, в древней Месопотамии не поощрялись поцелуи вне брака. Он наткнулся на один текст, датируемый 1800 годом до н. э., в котором подробно описывается история, как замужнюю женщину чуть не сбил с пути поцелуй души поклонника-мужчины. Внебрачная связь считалась преступлением наравне с прелюбодеянием. Но и публичное проявление любви в формате поцелуя у римлян также считалось непристойностью и даже рассматривалось как риск для здоровья.
В первом веке н. э. император Тиберий пытался запретить поцелуи на государственных мероприятиях, вероятно, из-за эпидемии. Доктор Арболл отметил, что во многих медицинских трудах из Месопотамии упоминается болезнь под названием бушану, симптомы которой напоминают симптомы герпеса. Доктор Расмуссен считает, что поцелуи изначально возникли как способ оценить потенциальных партнеров по запаху. Здоровые люди приятно пахнут, не имеют проблем с зубами, и потому более привлекательны. От этой идеи и появилась традиция целоваться, в том числе на свиданиях.
Недавно были названы романтические традиции из разных эпох.
Олеся Маевская