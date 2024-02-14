Археологи восстановили «эволюцию» поцелуев

Краткая история поцелуев указывала на Южную Азию как на «место происхождения» еще в 1500 г. до н. э. Исследователь из Кембриджского университета предположил, что привычка чмокаться в губы «эволюционировала» из обычая тереться носами: люди были так близко друг к другу, что однажды решили коснуться друг друга губами. Это произошло к 300 году до н. э. — примерно тогда, когда было опубликовано индийское руководство по искусству любви «Камасутра», уточняет The New York Times.