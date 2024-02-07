Романтические традиции из разных эпох: от мамонтов до дейтинга

Найденные в Дейр-эль-Медине тексты — свидетельство того, что в Древнем Египте придавалось большое значение любви, уточнили в Музее естественной истории Карнеги. Однако браки все равно заключались по договоренности. Обычно их организовывал кто-то из родителей. Свадебной церемонии как таковой не было. Женщина приходила в дом мужа с заранее оговоренным «приданым», а мужчина подписывал соответствующие документы. Цель брака — появление детей, но ожидалось, что супруги будут любить и уважать друг друга. Девочек выдавали замуж с 12 лет, а мальчики женились с 15. При этом средний возраст вступления в брак был 14 лет для девушек и 18 — 20 лет для юношей.