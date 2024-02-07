Романтические традиции из разных эпох: от мамонтов до дейтинга

Привычные сегодня свидания существовали не всегда — они появились относительно недавно и произвели сдвиги в понимании отношений между мужчиной и женщиной. Впрочем, это не единственная подвижка в истории «романтических традиций». Отношения в паре менялись на протяжении тысячелетий. Отследить все трансформации в формате относительно компактной статьи сложно. Но вполне возможно рассказать о некоторых любопытных сюжетах.
Когда предки человека стали создавать пары, почему безбрачие в Древнем Риме оказалось вне закона, как рыцари служили Прекрасным дамам, как делались деньги на романтике в XIX веке и не только — читайте в материале РБК Life.
История любви, вписанная в ДНК нашего вида
Лектор по эволюционной биологии и палеонтологии Николас Р. Лонгрич из Университета Бата (Великобритания) в статье для The Conversation называет романтические отношения между мужчиной и женщиной недавней эволюционной разработкой (recent evolutionary development). Вероятно, первые пары возникли 6−7 млн лет назад, после того, как разошлись эволюционные пути шимпанзе и предков человека. При этом такие союзы создавались еще до «раскола» между Homo sapiens и неандертальцами.
Гипотеза о «браках» неандертальцев и с неандертальцами основывается на том, что ДНК вымершего вида сохранилось в наших генах. То есть неандертальцы и сапиенсы не только вступали в сексуальную связь. У них появлялись дети, которые впоследствии сами становились родителями.
«Чтобы дети, рожденные в таких союзах, не просто выживали, а были частью племени и преуспевали в нем, они должны были появиться у родителей, которые заботились бы о них — и друг о друге тоже», — заявил Лонгрич.
Отношения между сапиенсами и неандертальцами не всегда были мирными. Но общие черты у них были, иначе как бы они смогли полюбить друг друга, считает палеонтолог.
«История любви, заслуживающая уважения Джейн Остин (автор романов “Разум и чувства”, “Гордость и предубеждение”. — РБК Life), буквально вписана в ДНК нашего вида», — подытожил эксперт.
Ромео и Джульетта из каменного века
В 2007 году в окрестностях нынешней Мантуи, в 25 милях от Вероны — локациях трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» —нашли останки юноши и девушки. Их похоронили в объятиях друг друга примерно 5−6 тыс. лет назад в эпоху неолита (нового каменного века), сообщали в NPR, Los Angeles Times и других СМИ.
«Спустя тысячи лет мы чувствуем силу их любви», — говорила археолог Елена Менотти, руководившая раскопками.
Какой бы эмоциональной и трогательной не была находка, она неуникальная. Подобные могилы раскапывали и раньше, уточнил антрополог Лука Бондиоли из Музея Пигорини (Рим). Покойные могли провести вечность держась за руки. По мнению ученого, такие захоронения — свидетельство того, как мало изменились представления человека о любви и смерти.
Еще одно доисторическое проявление любви — сложный в изготовлении подарок. В Сен-Жермен-ля-Ривьер (Франция) было найдено захоронение женщины, которому насчитывается 12−13 тыс. лет. В могиле археологи обнаружили множество украшений. Среди них — передник из 64 клыков благородных оленей. Клыки у таких животных — большая редкость, к тому же водились они за 200 км от места захоронения, поясняет Станислав Дробышевский в лекции «Любовь в каменном веке». Гипотеза: украшение в подарок женщине преподнес влюбленный в нее мужчина.
Любовная поэзия и «алименты» в Древнем Египте
«Люди привыкли считать, что вся древнеегипетская письменность связана с религией, так что читателей поражает светский характер этих стихов», — говорит эксперт по древнеегипетской поэзии Ричард Паркинсон о стихах, найденных при раскопках в поселении рабочих в Дейр-эль-Медине. Ремесленники строили усыпальницы правителей Нового царства (1539−1075 годы до нашей эры). В том числе — возводили пирамиды Рамсеса II и Тутанхамона.
Свой вклад в развитие поэзии в Дейр-эль-Медине внесли не только писцы — местные жители были грамотными, добавляют в National Geographic. Стихи, вероятно, писались на музыку. Рыбалка, ловля птиц и другие события из повседневной жизни в них использовались как метафоры. Быть может, стихи писали и женщины. По крайней мере, они выступали в качестве рассказчиков в поэмах, а еще героини произведений могли выбирать возлюбленного среди нескольких претендентов.
Найденные в Дейр-эль-Медине тексты — свидетельство того, что в Древнем Египте придавалось большое значение любви, уточнили в Музее естественной истории Карнеги. Однако браки все равно заключались по договоренности. Обычно их организовывал кто-то из родителей. Свадебной церемонии как таковой не было. Женщина приходила в дом мужа с заранее оговоренным «приданым», а мужчина подписывал соответствующие документы. Цель брака — появление детей, но ожидалось, что супруги будут любить и уважать друг друга. Девочек выдавали замуж с 12 лет, а мальчики женились с 15. При этом средний возраст вступления в брак был 14 лет для девушек и 18 — 20 лет для юношей.
Не командуй женой в ее собственном доме, коль знаешь, что она рациональна (efficient). Не говори ей: «Где же это? Принеси!». В особенности, когда знаешь что вещь там, где ей и следовало быть.
— египтолог Барбара Воттерсон цитирует древнеегипетскую мудрость.
В Древнем Египте верили, что счастливый брак будет длиться вечно — после смерти супруги могли воссоединиться в загробном мире.
Впрочем, существовали и разводы — подписывались бумаги и делилось имущество. Пока женщина вновь не выйдет замуж, бывший супруг мог выплачивать ей «алименты». Высоко ценилась супружеская верность, так что измена была основанием для расторжения брака.
«В Древнем Египте спокойно относились к интимным связям по обоюдному согласию между двумя взрослыми (не было какого-то особого позора из-за незаконнорожденных детей). Но после вступления в брак от женщины ожидалась верность супругу. Так муж был уверен, что действительно является отцом рожденных в браке детей — его наследников», — в World History Encyclopedia цитируют историка Джона Е. Льюиса.
При этом считалось, что рожденные в браке дети принадлежат женщине, после развода они оставались с матерью.
Одна из самых известных историй о любви, сохранившихся со времен Древнего Египта, — миф об Исиде и Осирисе. И она была связана с супружеской неверностью. Супруга Сета Нефтида изменила внешность и соблазнила его брата Осириса. В отместку Сет убил родственника. Тело Осириса было разорвано на куски и разбросано по всему Египту. Исида собрала его останки, впоследствии у супругов появился сын — бог неба и солнца Гор.
Любовная терминология в Древней Греции
В Древней Греции было много слов, чтобы описать различные виды любви. Eros относился к страстной, романтической и сексуальной близости. Philia — к дружескому общению. Ludus — флирт. Storge — любовь к членам семьи, уточняет Мари-Клэр Болье из Университета Тафтса (США) в статье для Women's Health. И это еще неполный список терминов.
За романтические отношения у древних греков отвечали Афродита и Эрос (Эрот). У Плутарха Афродита представляла спокойную уверенность и силу любви, а Эрот — «необузданную страсть, лукавство и легкомысленность», говорится в обзоре книги «Философия любви в Древней Греции и Риме» В. П. Шестакова. Впрочем, представления об этих персонажах менялись, и Афродита в некоторых историях могла проявить коварство.
В Древней Греции брак был своеобразной передачей женщины из одной семьи в другую. Kyrios («повелитель») девушки (как правило, ее отец или ближайший родственник мужского пола) отдавал ее другому мужчине для рождения детей. Так как от появления на свет потомков зависели вопросы наследования и членства в общине, то в городах принимали законы, регулирующие брачные отношения. В Афинах союз считался законным, если брак начинался с engyē — официального заявления kyrios о том, что женщину отдают мужу. Согласия невесты не требовалось.
Женщина не могла выйти замуж за прямых родственников по восходящей или нисходящей линии, брата или сводного брата по материнской линии, брак со сводным братом по отцу, с дядей или с двоюродным братом был разрешен.
Безбрачие вне закона в Древнем Риме
Во II веке до нашей эры Рим возвысился над греческим миром. Браки в Древнем Риме напоминали заключавшиеся в Греции, но с оговоркой. «Мужа и жену должны связывать друг с другом узы чувственности», — писала Барбара Розенвейн в книге «Любовь. История в пяти фантазиях» (отрывок публикует Forbes). К тому же требовалось согласие двух сторон. В идеале супруги обменивались поцелуями, не скрывали нежности к детям, а в разлуке скучали друг по другу.
«Рождение человеческого существа от такого союза — дело, конечно, великое, но отношения мужа и жены оно не исчерпывает, ибо такое случается и от внебрачного сожительства». Поэтому «в браке прежде всего должно присутствовать настоящее совместное существование, должна быть взаимная забота мужа и жены друг о друге — и в здоровье, и в болезни, и в любых прочих обстоятельствах», — Барбара Розенвейн цитирует Музония Руфа, стоика I века нашей эры.
В Древнем Риме существовали разводы. Но отсутствие мужа было чем-то немыслимым. Цицерон переживал из-за того, что его 30-летняя дочь Туллия не могла найти третьего по счету супруга (первый умер, от второго она ушла) и просил жену посодействовать дочери в этом вопросе. Девушка тоже активно искала нового суженного. Отсутствие мужа вело к потери репутации, шанса на счастье и возможности стать матерью.
Император Август ввел более строгие правила, регулирующие брачные отношения. При нем было незаконно, если взрослые люди не состояли в браке, а бездетные пары платили штрафы. По словам Барбары Розенвейн, источники, в которых говорилось бы о любви, — противоречивы. Живший в то время историк Дионисий Галикарнасский и вовсе ссылался на древнюю практику, якобы жена должна была соглашаться с желаниями мужа, ибо другого выхода у нее не было. Однако идеал любящей пары остался. На надгробиях супругов высекались трогательные эпитафии.
Появление романтической любви в Средние века
«Не думаю, что люди как-то изменились. В каждой культуре и во все времена они влюблялись, но не все культуры писали о любви и ценили ее одинаково. В XII веке романтическая любовь стала тем, что стоило прославлять и изучать в песнях и историях. Взгляните на современные фильмы и музыку — это наследие до сих пор с нами», — на сайте Оксфорда цитируют лингвиста Лору Эш из Вустер-колледжа.
В то время формируется новое отношение к любви. Как отметил доктор философских наук Сергей Кочеров из Высшей школы экономики, трансформация идеала любви «возникает на основе расцвета культа Девы Марии, пронизанного верой в то, что мать Христа искупила грех Евы, а также переосмысления образа Марии Магдалины, личность которой наделяется аристократическими чертами». Еще один фактор: благодаря рыцарству, гордившемуся сильными телами героев и героинь, произошла «реабилитация человеческого тела». Ранее оно воспринималось, как «омерзительное одеяние души».
По словам Лоры Эш, возвышение аристократии и культура показного потребления образовали придворную аудиторию для романтической литературы. «Если раньше литература производилась — и в основном читалась — монахами, то теперь покровителями и читателями все чаще становились миряне», — объясняет Лора Эш.
Также изменилось положение женщин в обществе. Аристократки оставались в качестве хозяек в замках, пока их мужья были в крестовых походах, добавляет Сергей Кочеров. И менестрели учитывали их интересы. В песнях трубадуров и романах как раз и был явлен романтический идеал рыцарской любви.
Рыцарь считался слугой Прекрасной дамы. Его обязанность — влюбленность. Восхвалять ее в стихах — его добродетель. В идеале такая любовь была платонической. Улыбка, касание рукой подола платья — вот та награда, на которую претендовал влюбленный слуга в доспехах. Поцелуй вообще считался высшей радостью. Впрочем, в рыцарских романах влюбленные могли искать счастье и «в обладании друг другом», заметил Сергей Кочеров.
Идеал куртуазной любви быстро распространился по Европе. Отчасти этому способствовала Алиенора Аквитанская, первым мужем которой был французский король Людовик VII, а вторым — король Англии Генрих II. Она была одной из самых влиятельных женщин Средневековья и вдохновила трубадура Бернарта де Вентадорна на создание его лучших стихов, пишут в энциклопедии Britannica. Ее дочь Мария Французская поощряла создание романа Кретьена де Труа «Рыцарь телеги, или Ланселот».
Как уточняет Сергей Кочеров, в куртуазной любви есть игровой элемент. Он «вносил приятное разнообразие в жизнь сословия, в котором помолвки и браки заключались не на небесах, а по воле родителей».
Уважительное отношение рыцаря к Прекрасной даме не распространялось на мещанок и крестьянок. Более того, в рыцарских семьях было рукоприкладство. Рыцари избивали жен, и это не противоречило их романтическому служению возлюбленной. Супруга и Прекрасная дама — две разные женщины. Куртуазная любовь не была основанием для брака. А в качестве Прекрасных дам рыцари выбирали аристократок более высокого статуса, чем у них. Иногда жен своих сеньоров.
Шаблоны романтических писем и долг vs. любовь в Новое время
Противопоставление любви и долга — частый сюжет в романах XVIII века, напоминает историк Дина Гудман. Пример: «Юлия, или Новая Элоиза» Жан-Жака Руссо. В реальности дело могло быть гораздо сложнее, и чувства не боролись с разумом. При выборе избранника девушкам приходилось учитывать много факторов, собирать информацию о претенденте и действовать в ограниченных временных рамках. Дина Гудман изучала письма женщин, живших в то время и пришла к выводу, что противопоставление сердца и долга, скорее всего, было навязано писателями.
Сохранилась переписка Катрин де Сен-Пьер из Нормандии с братом. Письма охватывают период с 1766 по 1804 год. У Катрин де Сен-Пьер не было родителей, которые могли бы заняться подбором подходящей партии, и состояния, чтобы рискнуть материальным положением из-за брака. Кроме того, у нее не было возможности узнать жениха лично. В ее случае ухаживаний не существовало. Однако незамужняя девушка испытывала давление со стороны родственников, друзей и претендентов на ее руку и сердце.
У нее был всего месяц на размышления о предложении от молодого стеклодува. Претендент был младше. Потенциальному жениху был 21 год, а вероятной невесте — 29 лет. «Его мышлению еще предстоит сформироваться, а мой разум уже сформирован», — писала Катрин де Сен-Пьер. Она предоставила брату информацию о здоровье, характере, финансах и перспективах юноши, а также поделилась мыслями об их совместном будущем. Женщина просила брата помочь с решением или приехать и все обговорить с заинтересованными сторонами.
17-летняя Манон Ролан в переписке с подругой рассказывала о первом полученном предложении руки и сердца. Мужчина был в два раза старше нее, дважды овдовел, воспитывал годовалую дочь, жил недалеко, но возможная невеста видела его только пару раз.
И все же романтические браки появились именно в XVIII веке. Ранее союзы скрепляли отношения между семьями или кланами и были направлены на улучшение материального положения. Любовь и уважение могли быть побочным продуктом, невеста и жених не ожидали их от брака, уточняется на сайте Национального женского исторического музея. Только в XVIII веке молодых людей стали поощрять выбирать пару на основе романтического интереса. Родители переставали заниматься выбором вторых половинок для детей. Искать любовь приходилось самим. Ухаживания превратились в отдельную фазу выбора пары. Появились новые способы привлечения внимания. Потенциальный возлюбленный должен был искуснее соперников выразить свои чувства. Одним из способов их проявления стали валентинки и романтические письма.
В США в XIX веке расцвела романтическая переписка. Высокий уровень грамотности, хорошо отлаженная работа почты только способствовали такому общению. Кроме того, в Викторианскую эпоху выпускали пособия для романтической переписки с шаблонами. Кажется, там были собраны советы на все случаи, дополняют в The Guardian. Например, было готовое письмо для юноши, который только один раз видел девушку, но решил, что она та самая. Его возлюбленная в качестве отказа тоже могла использовать заготовку из пособия.
Мисс N передает любезности Мистеру N. Она не сочла его письмо оскорбительным, но надеется, что если они вдруг встретятся, то он не приблизится к ней ни при каких обстоятельствах, — говорится в одном из шаблонов.
В середине XIX века также поняли, что на романтике можно неплохо заработать. Бизнес-кейс: Эстер Хоуланд после колледжа в 1847 году стала делать и продавать романтические открытки. В 1850 году она расширила производство. Изготовление открыток поставили на поток. Хоуланд управляла своей компанией New England Valentine Company до 1881 года, а потом продала бизнес. Продажи производимых фирмой открыток за год составили $100. тыс.
Плата за ужин: как появились свидания
До начала XX века девушки могли встретиться с ухажером только в присутствии родителей. У таких встреч была одна цель — выбор подходящей партии для замужества. Не было такого, чтобы двое влюбленных ходили на свидание. Посещать общественные места без присмотра родни пары стали в начале XX века, рассказывают на сайте The List.
В первое десятилетие XX века в США был принят следующий протокол ухаживаний. Когда молодому человеку нравилась девушка, он приходил в дом ее родителей. Все складывалось — парень продолжал визиты, а еще мог звонить возлюбленной по телефону в назначенное ее родителями время. К середине 1920-х эта практика почти исчезла. На смену ей пришли свидания. И за них приходилось платить. Это изменило динамику отношений между мужчиной и женщиной. Раньше девушки определяли условия визитов, теперь плата за свидание стала долгом мужчины.
Новой способ общения пары общественность в США принимала с трудом.
У английского слова dating (свидание) есть автор. Его впервые использовал колумнист Chicago Record Джордж Эйд в 1896, напоминают в The New York Post. В статье о жизни рабочего класса журналист рассказывал о клерке по имени Арти. Девушка теряла к парню интерес и стала посматривать на других мужчин. Опечаленный этим событием Арти пожаловался: неужели теперь другой парень будет ходить на его свидания (dates).
На рубеже XX века женщины приезжали в большие города в поисках работы. Они были независимы от отцов и мужей, принимали ухаживания на публике. И такое поведение вызвало массу осуждений политиков и общественности. Позволявших мужчинам оплачивать угощения и билеты женщин считали продажными. Свидания воспринимались как некая уловка.
При этом когда женщины вышли на рынок труда в США, было распространено заблуждение, якобы они работают не для того, чтобы прокормить себя, а чтобы дополнить заработок отцов и мужей. Так что женщинам платили гораздо меньше, чем мужчинам. В 1900 году женщина получала меньше половины, чем мужчина на той же должности.
«Если бы мне пришлось платить за каждый обед, я бы не справилась», — призналась в 1915 году соцработнику девушка, проживавшая в пансионате в районе Адской кухни в Нью-Йорке.
Полицейские, следователи под прикрытием и частные детективы проводили проверки на местах, где назначались свидания. Один из таких агентов писал: женщины, за которыми он следил не были похожи на секс-работниц, но все равно вызывали опасения. Он заявил о распущенности продавщиц, телефонисток, стенографисток и других девушек. Спецагент был уверен, что все они состояли в интимной близости со своими спутниками.
В середине 1910 годов в США женщин, ходивших на свидания, стали называть Charity Girls. Якобы они не брали деньги за «услуги» и оказывали их в качестве благотворительности. Секс-работницы отеля Strand в 1920-ые годы жаловались, что Charity Girls вытесняют их из бизнеса. Некоторые женщины из-за таких «преступлений» попадали за решетку. Однако со временем со свиданиями в США смирились.
В The List отметили, что ухаживания строились строго по правилам. В отличие от них, свидания становились все менее структурированными и более личными. Раньше любовь в паре, как правило, возникала уже после свадьбы. На свиданиях фокус сместился на влюбленность, а не поиск выгодной партии.