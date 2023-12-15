Археологи обнаружили астрономические карты древних пуэбло

Археологи из Ягельского университета в Кракове (Польша) в древнем городе индейцев пуэбло обнаружили наскальные карты, напрямую связанные с астрономическими явлениями. Об это пишет Heritage Daily.

Древние пуэбло — это предки группы народов североамериканских индейцев. Открытие было сделано в комплексе поселений Касл-Рок-Пуэбло, расположенном на плато Меса-Верде на границе между американскими штатами Колорадо и Юта.

Во время исследования археологи нашли петроглифы пуэбло, которые появились на скалах в XII—XIII в еках нашей эры. Рисунки имеют сложную геометрическую форму, которая несла смысловую нагрузку, понятную только народу пуэбло. В XV—XVII в еках появились изображения сцен охоты на бизонов и оленей.

Ученые сказали, что все рисунки намекают на то, что в более высоких и менее доступных частях каньонов можно найти нечто большее. Поэтому группа археологов поднялась на 800 метров над скальными поселениями, где нашла множество ранее неизвестных петроглифов.

Общая протяженность панелей составила четыре километра вокруг плато. На скалах были вырезаны спирали диаметром до одного метра. С помощью лидара ученые исследовали местность и составили полную картину. Таким образом удалось выяснить, что петроглифы взаимосвязаны и образуют полотно.

Исследователи пришли к выводу, что древний народ использовал петроглифы для астрономических наблюдений. С помощью них они могли отследить даты летнего и зимнего солнцестояния, а также весеннего и осеннего равноденствий. Это первое свидетельство познаний в астрономии у пуэбло.

По словам специалистов, такое астрономическое полотно меняет традиционные представления об этом народе. Они считают, что недооценивали число людей, живших там в XIII веке, уровень развития их науки и, скорее всего, сложность религиозных обрядов.

Ранее археологи нашли «проклятую табличку» с древней надписью имени Бога.