Археологи нашли золотую сережку времен полководца Ганнибала

В ходе раскопок, которые ведутся с 2011 года, на месте бывшего поселения обнаружили уже несколько сгоревших строений — все датированы 3-м веком до нашей эры. Судьба зданий наводит на мысль о том, что все поселение было сожжено специально — и судя по времени, когда это произошло, ученые склонны считать виновными в поджоге солдат армии генерала Ганнибала, который решил вторгнуться в Рим через Альпы в ходе Второй Пунической войны как раз в эти годы — и путь его солдат пролегал как раз мимо деревни.