Археологи нашли золотую сережку времен полководца Ганнибала

На южных предгорьях Пиренейских гор, где сейчас находится Испания, две с лишним тысячи лет назад располагалось поселение Тоссаль-де-Бальтарга. В нем был деревянный дом, который примерно тогда же сгорел в пожаре. Судьбы его владельцев неизвестны — но в одной из стен археологи обнаружили глиняный сосуд, а внутри сосуда — золотую сережку диаметром в 2 сантиметра. О находке рассказало издание CNN.
В деревне Тоссаль-де-Бальтарга проживало племя церретанов — народа, который жил на Пиренейском полуострове еще до того, как туда пришли римляне и карфагеняне. О жизни и культуре церретан почти ничего не известно — ранее археологи смогли обнаружить только редкую наскальную живопись, авторами которой считают членов этого племени.
В ходе раскопок, которые ведутся с 2011 года, на месте бывшего поселения обнаружили уже несколько сгоревших строений — все датированы 3-м веком до нашей эры. Судьба зданий наводит на мысль о том, что все поселение было сожжено специально — и судя по времени, когда это произошло, ученые склонны считать виновными в поджоге солдат армии генерала Ганнибала, который решил вторгнуться в Рим через Альпы в ходе Второй Пунической войны как раз в эти годы — и путь его солдат пролегал как раз мимо деревни.
Относительно уцелевшим оказалось лишь одно нежилое здание — археологи назвали его «Здание G», поскольку предназначение его выяснить не смогли. Хотя верхний этаж выгорел и балки обвалились, сохранилась кладка первого этажа — в восточной половине дома глиняная, а в западной — каменная, что любопытно уже само по себе.
В пространстве дома обнаружено больше тысячи глиняных черепков от разных сосудов для приготовления и хранения пищи. Судя по всему, часть из них обитатели дома купили у других иберийских племен, а часть сделали сами. Кроме того, археологи нашли дюжину веретен — возможно, здание использовали еще и как ткацкую мастерскую.
В конюшне, пристроенной к дому, нашли останки лошади, четырех овец и козы — из этого исследователи делают вывод, что владельцы были богаче своих соседей. «В эпоху античности крестьянская семья обычно не могла позволить себе лошадь — этими животными владели только обеспеченные люди», — объясняет Олести Вила, доцент Автономного университета Барселоны и руководитель раскопок. Поэтому простые останки лошади приводят исследователей к смелой мысли, что в древней Иберии была более сложная классовая структура и имелась своя аристократия.
Находки помогут исследователям лучше понять быт церретан — как они занимались ремеслами (вроде ткачества) и вели сельское хозяйство.
А обнаруженная сережка из сплава золота с серебром показывает, что местные жители умели работать по металлу — в эпоху античности Пиренейский полуостров был богат серебром, которое добывали открытым способом.
Благодаря пожару дом был брошен и в каком-то смысле законсервирован — получился такой «слепок эпохи», объясняет доктор Беттина Арнольд, профессор кафедры антропологии Университета Висконсина-Милуоки. Благодаря этой деревне можно понять, как и чем жили простые пиренейцы в ключевой момент своей истории: после поражения Ганнибала на полуострове на много столетий закрепилась римская власть.
Всего одно здание помогло понять, что поселение церретан было самодостаточным, здесь пряли шерсть и ткали одежду. В то же время ученые пришли к выводу, что Тоссаль-де-Бальтарга активно торговал с соседними поселениями, и участвовал в политической жизни иберийских племен полуострова.
Тот факт, что все животные погибли прямо в стойлах, наводит исследователей на вывод, что пожар был не несчастным случаем, а актом агрессии. Деревянные дома в эпоху Железного века отапливались кострами и часто загорались, но в случае, если огонь охватил здание по неосторожности хозяев, они бы наверняка открыли двери стойла и выгнали скотину наружу, объясняет Олести.
Кроме того, после пожара владельцы наверняка вернулись бы за сережкой, которую так надежно спрятали — поэтому все указывает на то, что дом умышленно подожгли недоброжелатели. Ученые подозревают, что поселение невольно оказалось втянуто в войну Ганнибала с Римом, но поскольку с точностью до года дату пожара установить невозможно, это всего лишь гипотеза. набеги бандитов и грабительские рейды случались в эпоху Железного века часто и повсеместно, и совершенно не обязательно были связаны с крупными историческими событиями — считает Беттина Арнольд.
Несмотря на то, что Римской империи нет уже полторы тысячи лет, археологи регулярно находят все новые и новые артефакты, помогающие понять ту эпоху — например, совсем недавно рядом с британским собором обнаружили целую римскую крепость.
Георгий Мазуркевич.