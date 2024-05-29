Апельсиновый сок могут начать делать из мандаринов

Такой способ изготовления популярного напитка начали рассматривать из-за непогоды и гибели части урожая в Бразилии, крупнейшем экспортере апельсинов. Сообщается, что стоимость концентрированного апельсинового сока на бирже в Нью-Йорке достигла почти пять долларов за фунт. Это в два раза выше, чем в прошлом году.