Апельсиновый сок могут начать делать из мандаринов

Производители обсуждают возможность производства апельсинового сока из мандаринов. Об этом сообщает Financial Times.
Такой способ изготовления популярного напитка начали рассматривать из-за непогоды и гибели части урожая в Бразилии, крупнейшем экспортере апельсинов. Сообщается, что стоимость концентрированного апельсинового сока на бирже в Нью-Йорке достигла почти пять долларов за фунт. Это в два раза выше, чем в прошлом году.
Президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков Кис Кулс назвал сложившуюся ситуацию кризисом. Он выразил опасения по поводу возможного роста цен. Не исключено, что он ударит по кошельку потребителей и кардинально изменит мировую индустрию апельсинового сока.
Кис Кулс полагает, что проблему с нехваткой апельсинов поможет решить производства сока из мандаринов. Они при выращивании показывают большую устойчивость к непогоде.
Отметим, эксперты по питанию долгое время считали апельсиновый сок исключительно полезным. Однако недавно оказалось, что это касается только самого фрукта, а напиток из него вреден.
Айгуль Сабитова