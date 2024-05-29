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Апельсиновый сок могут начать делать из мандаринов

Все из-за погодных условий.

Источник: AP 2023

Производители обсуждают возможность производства апельсинового сока из мандаринов. Об этом сообщает Financial Times.

Такой способ изготовления популярного напитка начали рассматривать из-за непогоды и гибели части урожая в Бразилии, крупнейшем экспортере апельсинов. Сообщается, что стоимость концентрированного апельсинового сока на бирже в Нью-Йорке достигла почти пять долларов за фунт. Это в два раза выше, чем в прошлом году.

Президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков Кис Кулс назвал сложившуюся ситуацию кризисом. Он выразил опасения по поводу возможного роста цен. Не исключено, что он ударит по кошельку потребителей и кардинально изменит мировую индустрию апельсинового сока.

Кис Кулс полагает, что проблему с нехваткой апельсинов поможет решить производства сока из мандаринов. Они при выращивании показывают большую устойчивость к непогоде.

Отметим, эксперты по питанию долгое время считали апельсиновый сок исключительно полезным. Однако недавно оказалось, что это касается только самого фрукта, а напиток из него вреден.

Айгуль Сабитова