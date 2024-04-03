Тот еще фрукт. Диетолог детально объяснил, чем вреден апельсиновый сок

Почему так? У людей в голове не укладывается, что фрукт может быть полезным, а сок из него — вредным. Ведь в соке нет ничего того, чего не было бы в плоде. Но обыденная логика здесь не работает. Почему? Читателям aif.ru объясняет известный диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург: