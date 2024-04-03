Тот еще фрукт. Диетолог детально объяснил, чем вреден апельсиновый сок

Люди любят соки, особенно апельсиновый. Он самый популярный. Многие уверены, что это квинтэссенция всего самого полезного, что содержится во фруктах. Долго так думали и специалисты по питанию. Но оказалось — все иначе.
Другой миф, связанный с соками, типичен для более продвинутых пользователей или даже поклонников ЗОЖ. Согласно ему, полезны только свежевыжатые соки, а вот восстановленные, продающиеся в коробках, вредны.
Диетологические парадоксы
Почему так? У людей в голове не укладывается, что фрукт может быть полезным, а сок из него — вредным. Ведь в соке нет ничего того, чего не было бы в плоде. Но обыденная логика здесь не работает. Почему? Читателям aif.ru объясняет известный диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург:
— На первый взгляд апельсины и соки из них кажутся одинаково полезными. И вроде бы действительно, какая разница: съесть на завтрак апельсин или выпить стакан сока? Но как стало известно относительно недавно, полезен только апельсин, а сок из него — вреден. Особенно для людей старше 40 лет, когда уже начинают появляться хронические болезни, гипертония, избыточный вес, метаболический синдром. У них сок ускоряет процесс старения.
Все дело в том, что в соках много растворенных сахаров, включая особо вредную фруктозу, и мало клетчатки. И это играет главную негативную роль. Когда мы едим апельсины, мы превращаем их в своеобразную кашицу, содержащую много клетчатки. Она задерживается в желудке, медленнее поступает в тонкий кишечник, и плюс ко всему всасывание сахаров еще тормозится клетчаткой.
С соком так не происходит, он быстро покидает желудок, и растворенные в жидкости сахара быстро всасываются, сильно повышая свой уровень в крови. А мы знаем: чем быстрее сахар поступает в кровь, тем вреднее для организма.
Проблема осложняется еще и тем, что производители, чтобы соки больше нравились нам, потребителям, их осветляют, удаляя даже следы клетчатки, и делают еще слаще. Нередко даже добавляют сахар, превращая сок в нектар или соковый напиток. Они еще вреднее".
Фрукты всегда полезнее соков из них
"Даже свежеотжатый сок неполезен, — утверждает Михаил Гинзбург. — Если в нем осталось немного мякоти, он будет немного лучше восстановленного и осветленного сока. Но сам апельсин не заменит. Растворенных сахаров в нем все равно много.
С другой стороны, соки можно сделать несколько полезнее, делая из них смузи, добавляя пюре из других фруктов, кисломолочные продукты и богатые клетчаткой и другими волокнами зерна, семена, хлопья. Приобретая более плотную консистенцию, смузи хуже отдают сахар, и он медленнее всасывается.
Тем, кто не может отказаться от соков в пользу фруктов, советую пить их не между приемами пищи и не для утоления жажды, а во время еды. Лучше, например, с булочкой с отрубями.
Не стоит забывать, что за счет большого количества кислоты сок вреден для зубной эмали. Он помогает формированию кариеса. По этой же причине его лучше не пить при любой изжоге, желудочно-пищеводном рефлюксе (заброс содержимого желудка в пищевод), язвенной болезни.
И нужно понимать, что все сказанное выше относится не только к апельсиновому, но и ко всем фруктовым сокам. Они все содержат большое количество растворенных сахаров".