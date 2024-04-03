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Тот еще фрукт. Диетолог детально объяснил, чем вреден апельсиновый сок

Люди любят соки, особенно апельсиновый. Многие уверены, что это квинтэссенция всего самого полезного, что содержится во фруктах. Долго так думали и специалисты по питанию. Но оказалось — все иначе.

Источник: Freepik

Люди любят соки, особенно апельсиновый. Он самый популярный. Многие уверены, что это квинтэссенция всего самого полезного, что содержится во фруктах. Долго так думали и специалисты по питанию. Но оказалось — все иначе.

Другой миф, связанный с соками, типичен для более продвинутых пользователей или даже поклонников ЗОЖ. Согласно ему, полезны только свежевыжатые соки, а вот восстановленные, продающиеся в коробках, вредны.

Диетологические парадоксы

Почему так? У людей в голове не укладывается, что фрукт может быть полезным, а сок из него — вредным. Ведь в соке нет ничего того, чего не было бы в плоде. Но обыденная логика здесь не работает. Почему? Читателям aif.ru объясняет известный диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург:

— На первый взгляд апельсины и соки из них кажутся одинаково полезными. И вроде бы действительно, какая разница: съесть на завтрак апельсин или выпить стакан сока? Но как стало известно относительно недавно, полезен только апельсин, а сок из него — вреден. Особенно для людей старше 40 лет, когда уже начинают появляться хронические болезни, гипертония, избыточный вес, метаболический синдром. У них сок ускоряет процесс старения.

Все дело в том, что в соках много растворенных сахаров, включая особо вредную фруктозу, и мало клетчатки. И это играет главную негативную роль. Когда мы едим апельсины, мы превращаем их в своеобразную кашицу, содержащую много клетчатки. Она задерживается в желудке, медленнее поступает в тонкий кишечник, и плюс ко всему всасывание сахаров еще тормозится клетчаткой.

С соком так не происходит, он быстро покидает желудок, и растворенные в жидкости сахара быстро всасываются, сильно повышая свой уровень в крови. А мы знаем: чем быстрее сахар поступает в кровь, тем вреднее для организма.

Проблема осложняется еще и тем, что производители, чтобы соки больше нравились нам, потребителям, их осветляют, удаляя даже следы клетчатки, и делают еще слаще. Нередко даже добавляют сахар, превращая сок в нектар или соковый напиток. Они еще вреднее".

Фрукты всегда полезнее соков из них

"Даже свежеотжатый сок неполезен, — утверждает Михаил Гинзбург. — Если в нем осталось немного мякоти, он будет немного лучше восстановленного и осветленного сока. Но сам апельсин не заменит. Растворенных сахаров в нем все равно много.

С другой стороны, соки можно сделать несколько полезнее, делая из них смузи, добавляя пюре из других фруктов, кисломолочные продукты и богатые клетчаткой и другими волокнами зерна, семена, хлопья. Приобретая более плотную консистенцию, смузи хуже отдают сахар, и он медленнее всасывается.

Тем, кто не может отказаться от соков в пользу фруктов, советую пить их не между приемами пищи и не для утоления жажды, а во время еды. Лучше, например, с булочкой с отрубями.

Не стоит забывать, что за счет большого количества кислоты сок вреден для зубной эмали. Он помогает формированию кариеса. По этой же причине его лучше не пить при любой изжоге, желудочно-пищеводном рефлюксе (заброс содержимого желудка в пищевод), язвенной болезни.

И нужно понимать, что все сказанное выше относится не только к апельсиновому, но и ко всем фруктовым сокам. Они все содержат большое количество растворенных сахаров".