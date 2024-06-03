Апелляция ЕГЭ: стоит ли ее подавать и как это сделать

На них проверяющие во время апелляции тоже могут обратить внимание, и выпускник потеряет баллы. Надо проверить, нет ли в ответах неточности, а в формулировках — двусмысленности. Можно попросить учителя или репетитора помочь. Желательно, чтобы он был знаком со стандартами проверки ЕГЭ.