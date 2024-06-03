Апелляция ЕГЭ: стоит ли ее подавать и как это сделать

Стоит ли подавать заявление на апелляцию ЕГЭ? Об этом рассказала блогер «Мела» и репетитор по обществознанию Анастасия Кочакова. Она призывает отнестись к этому как к чему-то вполне естественному. Во-первых, апелляция формирует навык защиты собственных прав. Во-вторых, ее подача учит нести ответственность за принятые решения. В-третьих, проверяющие эксперты — тоже люди и могут ошибаться.
Эксперт подчеркивает, что подача апелляции «ради галочки», чтобы протестировать процедуру, — решение сомнительное. Баллы действительно можно потерять. Поэтому репетитор рекомендует придерживаться следующего алгоритма.
1. Нужно записать формулировки заданий сразу после экзамена.
После ЕГЭ, пока помните вопросы, надо постараться зафиксировать формулировки. На официальном портале экзамена при выставлении баллов будут прикреплены сканы работы, но не сами бланки с заданиями. А чтобы доказать правильность ответа, надо будет вспомнить сами вопросы.
2. Сверьте ответы с учебниками.
Получив скан работы, нужно внимательно прочитать ее. Надо посмотреть, в каких заданиях ответы не засчитали. «Обязательно сверьте свои ответы со школьным учебником. Не забывайте, что ответ может соответствовать любому школьному учебнику, установленному перечнем Минпросвещения», — подчеркнула репетитор.
3. Проверьте засчитанные ответы.
На них проверяющие во время апелляции тоже могут обратить внимание, и выпускник потеряет баллы. Надо проверить, нет ли в ответах неточности, а в формулировках — двусмысленности. Можно попросить учителя или репетитора помочь. Желательно, чтобы он был знаком со стандартами проверки ЕГЭ.
4. Оцените риски.
«Если вы понимаете, что ваша работа не идеальна, и сомневаетесь из-за каких-то заданий, лучше не рисковать. Увы, здесь придется довольствоваться “синицей в руках”», — объяснила Анастасия Кочакова.
5. Подайте заявление.
Если выпускник уверен в своей правоте и вместе с помогающим экспертом понимает, что, скорее всего, победа за ним, нужно подать заявление на апелляцию в течение двух рабочих дней после получения результатов. Сделать это можно в школе либо через сайт РЦОИ.
Далее надо подготовиться к процедуре апелляции. Репетитор рекомендует на каждый спорный пункт найти «доказательную базу». Можно отсканировать страницы учебников, где есть подходящие аргументы. Также можно пригласить преподавателя, который помогал школьнику готовиться и к ЕГЭ, и к апелляции.
«Выступать за вас он не сможет, но поддержать — точно да. Если нет возможности пригласить преподавателя, позовите с собой родителей», — советует эксперт.
Ранее тренер-мотиватор рассказала, как можно успокоиться перед сдачей ЕГЭ.
Айгуль Сабитова